Nissan dévoile la Z Proto et nous redonne de l’espoir

Nissan présente la Z Proto, le modèle qui préfigure la prochaine génération de la sportive Z.

Depuis deux ans, on ne peut pas dire que les choses vont bien chez Nissan. Il y a bien sûr eu l’affaire Carlos Ghosn, mais aussi la crise du coronavirus. Le tout, combiné à une planification de produit critiquable qui s’est traduit par la commercialisation d’une gamme très vieillissante, a donné vie à une réalité qui est rarement synonyme de succès.

Et on ajoute à ça des difficultés financières. Bref, on peut l’affirmer sans se tromper, Nissan a connu de meilleurs jours.

L’espoir est là, cependant, notamment à travers une réorganisation structurelle annoncée et entreprise il y a peu de temps. De nouvelles générations de produits sont aussi fort attendues, ce qui ne pourra qu’aider. Au total, 10 modèles vont faire leurs débuts au cours des 20 prochains mois en Amérique du Nord.

Du lot on retrouve la sportive Z, l’icône de la marque. Inchangée depuis 2008, on a craint un instant pour sa survie. Puis, on nous a confirmé qu’une suite était dans les plans, mais la longue attente a fait renaître des doutes. Heureusement, ces derniers se sont dissipés ces dernières semaines alors qu’on apprenait que la compagnie allait présenter un concept préfigurant le modèle de prochaine génération.

C’est maintenant fait. Mardi soir, Nissan a levé le voile sur celle qu’elle nomme Z Proto.

Photo : Nissan Nissan Z Proto, profil

En direct du Japon

C’est en direct du Japon qu’a eu lieu la présentation du modèle mardi soir. À l’instar de quelque 45 000 personnes, nous avons assisté à cette dernière en ligne sur le populaire site YouTube. Quant à l’étude présentée, cette dernière nous montre que la signature historique du véhicule a été conservée, même des éléments rétro renvoyant à la création originale ont été intégrés à l’œuvre.

Fait amusant, à Franklin, au sud de Nashville, au Tennessee, là où Nissan a ses bureaux en Amérique du Nord, des centaines de propriétaires de Z se sont rassemblés pour assister à la présentation sur grand écran, à bord de leur véhicule, pandémie oblige. Ils sont aussi là pour assister à la 33e réunion annuelle des propriétaires de Z. L’Amérique du Nord est d’ailleurs un terreau fertile pour la Z alors que depuis 50 ans, quelque 1,35 million d’unités y ont été vendues.

Photo : Nissan Nissan Z Proto, trois quarts arrière

Le style

Quant au concept présenté, il est drapé d’un jaune qui n’est pas sans rappeler une teinte utilisée avec la première génération du modèle, la 240Z, ainsi qu’avec la 300ZX un peu plus tard.

La ligne du capot, d’ailleurs, tout comme la forme des phares, rappelle la Z originale. La grille rectangulaire (qui évoluera, souhaitons-le) offre quant à elle une continuité avec la génération actuelle. De profil, la ressemblance est encore plus frappante alors que la hauteur des extrémités arrière est un peu plus basse que celle des ailes avant. Le lien qui unit la lunette et la partie arrière est aussi un renvoi au passé.

Quant aux feux, ils tirent leur inspiration de la 300ZX. La fibre de carbone, utilisée à la hauteur des jupes latérales et de certaines parties du facies et du postérieur de la voiture, marque le futur du modèle. Des roues de 19 pouces et un échappement double complètent la signature.

« Nos concepteurs ont étudié le passé et réalisé des croquis au fur et à mesure des recherches sur chaque génération et sur ce qui a fait leur succès, a déclaré Alfonso Albaisa, le responsable du design chez Nissan. Finalement, nous avons décidé que la Z Proto devait voyager entre les décennies et faire une incursion dans le futur ».

Photo : Nissan Nissan Z Proto, avant

À bord

À l’intérieur, la présentation est moderne et les places ont été pensées pour aller comme un gant au conducteur et à son passager. Des légendes du sport automobile (on les garde secrètes) y sont allées de suggestions, question de rendre le cocon le plus agréable possible, tant pour la route que pour la piste. Devant le pilote, on retrouve un écran de 12,3 pouces qui agit en lieu et place des instruments traditionnels.

Ici, une touche rétro aurait été vraiment bien.

Photo : Nissan Nissan Z Proto, intérieur

Sous le capot

Mécaniquement, c’est un moteur V6 biturbo qui sera responsable de l’animation et, bonne nouvelle, la Z Proto est porteuse d’une boîte manuelle. On a évité de commettre un sacrilège ici, c’est à souligner. Une boîte automatique sera aussi offerte, mais on explique qu’elle est en développement. La puissance du V6 n’a pas été annoncée, mais les rumeurs parlaient d’une machine de 400 chevaux. On verra bien.

Pour le reste, nous n’avons plus qu’à patienter. On s’attend à ce que le modèle de production soit présenté quelque part l’an prochain. La bonne nouvelle, c’est que la Z Proto est un concept qui est très près de la production ; les changements esthétiques seront mineurs.