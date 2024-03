Nissan et Honda discuteraient d’un partenariat pour VÉ

Nissan et Honda discuteraient d’une possible alliance pour le développement de véhicules électriques abordables, selon ce que rapporte la publication Nikkei Asia, qui cite des sources anonymes. Le but est de lutter contre les importations de produits similaires en provenance de Chine.

Selon les sources, qui proviennent de chez Nissan, la compagnie souhaite adopter un groupe motopropulseur commun pour ses véhicules électriques et ceux de Honda, une motorisation que les deux fabricants pourraient acheter ensemble auprès d’un fournisseur. En outre, Nissan souhaiterait concevoir et développer une plateforme commune avec Honda.

L’idée aurait été lancée récemment et pour le moment, aucune réaction n’est venue de Honda, que ce soit de sources officielles ou anonymes.

Advenant un accord, les deux fabricants pourraient unir leurs forces pour l’approvisionnement en batteries, notamment. Le développement de véhicules électriques abordables représente un défi de taille pour les manufacturiers.

Le plus gros problème vient des constructeurs chinois, car ceux-ci arrivent à offrir des véhicules électriques abordables tout en étant rentables, entre autres grâce à une participation gouvernementale et à la force du nombre là-bas.

Pour contrer l’avantage des fabricants chinois, on envisage en Europe d’introduire des droits de douane pour les véhicules électriques fabriqués en Chine, le tout afin de favoriser une saine concurrence. Aux États-Unis, des mesures sont déjà en place pour éviter une invasion de véhicules chinois sur le marché.

Ce dossier sera à surveiller étroitement. S’il y a une chose que plusieurs consommateurs qui sont prêts à passer à un véhicule électrique réclament, ce sont des modèles plus abordables.