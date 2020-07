En février dernier, alors que la vie était encore « normale » de ce côté-ci du monde, nous vous avions présenté le Nissan Frontier 2020 qui avait été dévoilé au Salon de l’auto de Chicago.

La particularité de ce dernier, c’est qu’il s’agissait du modèle que l’on connaît depuis des lunes, mais il était équipé du nouveau moteur qui sera mis à contribution avec la nouvelle génération de Frontier qui va nous parvenir pour 2021.

Or, on a appris récemment que la version dévoilée à Chicago – le modèle 2020, mais avec nouveau moteur - ne sera pas commercialisée au Canada alors qu’on va patiemment attendre la nouvelle mouture qui sera présentée quelque part au cours des 12 prochains mois. Ainsi, les modèles Frontier qui sont chez les concessionnaires sont en fait des versions 2019.

Pour expliquer sa décision, Nissan Canada évoque en fait une question de priorités pour l’année en cours, des priorités chamboulées par la pandémie.

Roxane Barry, qui travaille à la planification et aux communications chez Nissan Canada, a résumé la situation comme suit. « Compte tenu du contexte actuel et de tous les défis associés à la COVID-19, nous avons pris la décision de concentrer nos ressources et nos efforts à supporter les modèles phares de Nissan, en particulier la nouvelle Sentra ainsi que la nouvelle Versa et le nouveau Rogue qui arriveront dans les salles d’exposition plus tard cette année. Dans cet esprit, nous n’offrirons pas le Frontier modèle 2020 au Canada et nous continuerons à proposer le modèle 2019 jusqu’à l’arrivée de la prochaine génération de Frontier l’année prochaine. »

Ainsi, si vous aviez envie de voir de quel bois se chauffe la mécanique du prochain Frontier, soit un V6 de 3,8 litres à injection directe d’une puissance de 310 chevaux et 281 livres-pied de couple, il faudra patienter. Une boîte automatique à neuf rapports est associée à ce bloc.

Pour ce qui est de la nouvelle génération de Nissan Frontier, soyez certains que nous serons à l’affût dès que nous aurons d’autres informations à son sujet.