Il y a parfois des nouvelles étonnantes dans l’industrie automobile et l’arrivée d’un nouveau moteur et d’une nouvelle boîte de vitesses chez le vieillissant Nissan Frontier en est une. Ces éléments greffés à l’édition 2020 du modèle ont été présentés aujourd’hui au Salon de l’auto de Chicago.

Généralement, lorsqu’un produit est sur le point d’être repensé, les constructeurs ne lui apportent pas beaucoup de modifications. Avec le Frontier 2020, Nissan y va d’une approche inhabituelle.

Nouveau moteur

Ainsi, un nouveau V6 de 3,8 litres à injection directe d’une puissance annoncée de 310 chevaux et 281 livres-pied de couple a été invité entre les roues avant. Il envoie ses capacités à l’essieu arrière ou aux quatre roues par l’intermédiaire d’une nouvelle transmission automatique à neuf vitesses. On ne parle pas d’une évolution du moteur 4-litres utilisé avec le modèle depuis ses débuts en 2005. Il ne s’agit pas, non plus, d’une variante quelconque du V6 biturbo de 3,8 litres que l’on retrouve dans la sportive GT-R.

Nissan n’a pas précisé si le nouveau bloc était conçu pour un groupe motopropulseur hybride complet ou léger (48 volts). Aucun mot sur une carrière possible avec la plus grande camionnette Titan, également.

Ce qu’on nous promet, c’est une économie supplémentaire de 10 % à la pompe par rapport à la variante de base du modèle qui utilisait un 4-cylindres de 2,5 litres en 2019. Cette mécanique a été abandonnée.

Quant à la nouvelle boîte automatique, elle remplace une unité qui ne comptait que cinq engrenages. Ici, on nage en terrain connu, car cette transmission a fait ses débuts l’automne dernier avec la version retravaillée du Titan. Elle est pratiquement inchangée, mis à part quelques ajustements effectués aux ratios. La boîte manuelle à six rapports, qui a compté pour environ 5 % des ventes du Frontier l’an dernier, a été délaissée avec l’arrivée de la nouvelle mécanique.

La puissance est toujours envoyée aux roues arrière. Une boîte de transfert à deux vitesses à temps partiel, qui peut être couplée à un différentiel arrière pouvant être verrouillé, est offerte en option. Le Frontier sera livrable en versions S, SV et Pro-4X. On note l’abandon de la variante SL.

Le Frontier 2020 en est à sa dernière année sous sa forme actuelle. Le seul changement esthétique se situe à l’intérieur où il a été nécessaire de revoir la console centrale pour qu’elle accueille un levier de transmission distinct. En outre, le démarrage par bouton-poussoir est désormais offert. En revanche, des dispositifs de sécurité active comme le freinage d’urgence automatique demeurent absents. La conception du modèle date de plus de quinze ans, rappelons-le.

La suite des choses

Ce changement de fin de parcours est vraiment inhabituel. Il nous donne toutefois une indication sur ce qui attend le modèle lors de sa refonte. Nissan a confirmé que le nouveau moteur sera de la partie. Pour ce qui est du châssis, cependant, le mystère plane. Ce qui est certain, Nissan l’a aussi juré, c’est que la prochaine mouture ne sera pas une version de la camionnette Navara qui est vendue ailleurs dans le monde.

La deuxième génération du Frontier est attendue pour 2021. La production du modèle actuel cessera à la fin de la présente année.