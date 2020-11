Notre prochain Nissan Frontier se montre le bout du nez

Chez Nissan, une nouvelle camionnette Frontier est en préparation. Elle est plus qu’attendue, car le modèle qui nous était jusqu’à récemment proposé a été repensé pour la dernière fois il y a 15 ans.

Nissan ne nous a pas encore dévoilé le modèle de prochaine génération, mais ce dernier, semble-t-il, a fait une apparition lors d’une présentation vidéo du constructeur visant à montrer les changements apportés à la camionnette Navara qui est offerte sur le marché européen. Elle profite d’une mise à jour pour 2021.

Or, celle-ci sera aussi proposée sur le marché mexicain, ainsi que sud-américain. Dans la vidéo diffusée par la marque, une scène montrant les trois camionnettes Nissan apparaît et elle semble nous montrer notre prochain Frontier.

La séquence en question sur la vidéo nous fait voir les modèles Titan 2020/2021, Frontier 2021 et Navara 2021. La signature double des phares de jour à DEL correspond à l’image qui avait été dévoilée en mai dernier par l’entreprise alors qu’elle avait donné un aperçu de chacun de ses véhicules dans une vidéo nommée A à Z.

On ne sait pas tout à propos de cette nouvelle génération, bien sûr, mais on sait qu’elle va profiter d’un nouveau moteur V6 de 3,8 litres qui est bon pour 310 chevaux et 281 livres-pieds. Ce dernier est déjà sous le capot des Frontier qui sont proposés aux États-Unis pour 2020. Chez nous, Nissan n’offre pas le modèle actuel avec la nouvelle mécanique ; elle a préféré concentrer ses efforts ailleurs cette année et attendre les débuts de la prochaine cuvée pour vraiment relancer son Frontier.

On attend la prochaine mouture du Frontier au cours des prochains mois. Est-ce que ce sera avant la fin de l’année ou au début de 2021 ? C’est à voir, mais le modèle sera un produit 2021.

