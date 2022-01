Photo : V.Aubé Nissan Frontier PRO-4X 2022, calandre

Auto123 met à l’essai le Nissan Frontier PRO-4X 2022.

Jadis une option pour le travailleur qui ne voulait pas s’empêtrer d’un gros pickup, la camionnette intermédiaire est devenue au fil des années un véhicule utilisé pour les loisirs, que ce soit pour transporter une tente par-dessus la boîte de chargement ou simplement pour transporter l’équipement derrière.

En service depuis l’année-modèle 2005, le Nissan Frontier sortant était le doyen de cette catégorie de plus en plus aventurière, le modèle nippon qui avait malheureusement de plus en plus de misère à cacher ses rides. Les décideurs de Nissan ont donc cru bon de lui donner une cure de jouvence pleinement méritée.

On ne parle certainement pas d’une révolution pour ce Frontier 2022, mais on va se le dire, le nouveau modèle peut au moins se targuer d’être égal ou même supérieur à certains membres de son créneau.

Photo : V.Aubé Nissan Frontier PRO-4X 2022, avant

Enfin un design à la hauteur

Il est vrai que les pickups peuvent souvent étirer la sauce quelques années de plus lorsqu’il est question du design, mais le Frontier n’était plus tout à fait dans le peloton de tête à ce niveau. On arrivait à un point tel que les petits ajustements annuels ne faisaient plus le travail de cacher les rides.

D’emblée, la nouvelle mouture se montre beaucoup plus musclée avec ce bouclier qui n’a vraiment plus rien à voir avec celui de son prédécesseur. La calandre, massive, semble tout droit tiré d’une devanture de machinerie lourde, une perception probablement attribuable à cette coloration noir mat, tandis que l’écusson de la marque et ces crochets de sauvetage peints en rouge ajoutent un peu de couleur à ce museau plus dramatique que par le passé. J’aime bien la nouvelle signature des phares à l’avant avec les feux de jour aux DEL, tout comme ce capot qui rehausse également cette image de camionnette « passe-partout », un commentaire qui s’applique aussi aux ailes carrées.

La portion cabine est plus sobre, mais heureusement, le dessin des feux de position, avec cet éclairage aux DEL, fait un clin d’œil aux phares à l’avant. Ainsi habillé, le nouveau Frontier est prêt à traverser les années avec autant d’assurance que son prédécesseur.

En livrée PRO-4X – la plus habillée de l’alignement, et celle que nous avons conduits –, le nouveau Nissan Frontier peut être équipé d’une boîte longue (72,6 po) et d’une cabine King ou d’une boîte courte (58,9 po). Dans ce cas-ci, la mode aventurière et sa cabine d’équipe ont prévalu. Notez aussi que l’espace intérieur coûte plus cher que l’espace de chargement, le Frontier PRO-4X à cabine King qui est presque 2 000 $ de moins à l’achat.

Photo : V.Aubé Nissan Frontier PRO-4X 2022, intérieur

Et dans l’habitacle alors?

Si j’applaudis l’évolution du style extérieur, c’est encore mieux à l’intérieur, et ce, même si cette planche de bord ne risque pas de remporter de prix pour son design. En revanche, l’ergonomie améliorée et la présence de plusieurs boutons traditionnels devraient en rassurer quelques-uns. On reconnaît certes quelques commandes du passé ici et là, mais à lui seul, l’écran central s’occupe d’ajouter un peu de vie – et de couleur – au reste de la cabine toute de gris vêtue.

Le système d’infodivertissement de Nissan n’est pas encore un premier de classe, mais la plus récente évolution de ce dernier est agréable à vivre au quotidien, tandis que la disponibilité des systèmes Apple CarPlay et Android Auto s’assure d’un minimum de connectivité entre l’appareil intelligent, le véhicule et son conducteur.

Pour ce qui est du reste, disons que les habitués de camionnettes intermédiaires ne seront pas trop dépaysés, les concepteurs de Nissan qui ont misé sur la simplicité pour cette nouvelle mouture.

Photo : V.Aubé Nissan Frontier PRO-4X 2022, trois quarts arrière

Derrière le volant d’un vrai pickup

Je ne peux pas critiquer l’arrivée récente des Ford Maverick et Hyundai Santa Cruz, deux camions « monocoques » qui devraient en principe répondre aux besoins de plusieurs – et je n’oublie pas non plus le Honda Ridgeline apparu en 2006 –, mais pour les amateurs de pickups, rien ne vaut un bon vieux châssis à échelle. Pour les manœuvres un peu plus corsées en situation hors route, cette architecture est idéale, surtout avec cette version courte du pickup, un peu plus maniable que les livrées à boîte longue et cabine d’équipe.

Dès les premiers kilomètres, c’est l’insonorisation qui retient l’attention, l’ajout d’un pare-brise « acoustique » qui ne nuit certainement pas ici. Les sièges « zéro gravité » à la première rangée sont également dignes de mention, surtout pour les trajets prolongés.

Soyez rassurés, le Frontier se conduit toujours comme un pickup « un peu rustre », mais la présence d’amortisseurs Bilstein ramollit quelque peu l’absorption des irrégularités de notre réseau routier. Les nouvelles barres stabilisatrices contribuent également à plus de rigidité pour ce châssis bientôt âgé de vingt ans.

Remarquez, ce côté « archaïque », si je peux me permettre l’expression, est loin d’être triste pour l’amateur de conduite. Face à tous ces multisegments aussi doux que des agneaux, le Frontier est presque exotique avec sa suspension sautillante (lorsque la boîte de chargement est vide) ou sa direction plus lourde que celle du cousin Rogue.

Photo : V.Aubé Nissan Frontier PRO-4X 2022, caisse, hayon

Mais si certains éléments ont conservé l’essentiel de leur ADN, d’autres ont changé. Et le plus gros changement se trouve sous le capot, car le Frontier n’est plus équipé du vieux V6 de 4,0-litres, mais bien d’un bloc V6 de 3,8-litres de cylindrée à la fois plus puissant et moins énergivore. Avec ses 310 chevaux et 281 lb-pi de couple, le nouveau moulin éclipse assez rapidement son prédécesseur (261 chevaux et 281 lb-pi) lorsque le pied droit s’enfonce dans le plancher, et la musicalité de ce dernier est loin d’être désagréable. Quant au rendement de la nouvelle boîte de vitesses, une unité automatique à neuf rapports, il est plus sportif que par le passé, la transmission qui passe les rapports avec plus de fluidité. Au final, le Frontier n’a pas beaucoup changé; sa conduite s’est tout de même peaufinée avec cette refonte importante.

Le mot de la fin

Ce remaniement d’envergure était devenu nécessaire. Le constructeur a réussi à suffisamment transformer son pickup pour qu’on parle d’un changement de génération. Le nouveau moteur est moins gourmand et la puissance additionnelle est plus que bienvenue, tandis que les capacités hors route de cette version PRO-4X sont équivalentes à celles de la concurrence.

C’est vrai que le Frontier offre encore une conduite… de pickup, mais c’est exactement ce que le consommateur recherche ici. Pour les autres, il existe désormais trois options de camionnettes reposant sur un châssis monocoque.

On aime

Le look robuste

Un moteur moins gourmand

Une planche de bord facile à utiliser

On aime moins

Plastiques durs à l’intérieur

Inconfortable sur les routes usées

Pas de poignée au pilier A (côté conducteur)

Photo : V.Aubé Nissan Frontier PRO-4X 2022, hayon

Photo : V.Aubé Nissan Frontier PRO-4X 2022, arrière