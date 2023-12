Le bureau d’enquête américain sur les défectuosités lance un examen sur plus de 450 000 produits Nissan à la suite de rapports faisant état de défaillances prématurées du moteur. Les modèles concernés sont les suivants :

- Nissan Altima 2019-2023

- Nissan Rogue 2021-2023

- Infiniti QX50 2019-2023

- Infiniti QX55 2022-2023

Nissan y est allé de la déclaration suivante :

« Nissan s’engage à assurer la sécurité de ses clients et travaille en étroite collaboration avec la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) dans le cadre de cette enquête. Le groupe Nissan apprécie sa relation avec la NHTSA et continuera à s’engager dans un dialogue transparent et collaborateur sur toutes les questions relatives à la sécurité des produits ».

Infiniti QX-55 2023 Photo : K.Soltani

Et quel est le problème étudié avec ces véhicules ?

Ils sont animés par deux moulins issus de la même technologie, celle à compression variable (VC-Turbo) du fabricant. On parle du 4-cylindres turbo de 2,0 litres qui a d’abord été lancé avec l’Infiniti QX50 en 2018, puis du 3-cylindres turbo de 1,5 litre introduit avec le Rogue en 2022. Le pépin, c’est qu’il est possible que des problèmes surviennent avec les roulements principaux ou de l’articulation en L que l’on retrouve dans la partie inférieure du moteur. C’est du moins ce qu’indiquent des documents de la NHTSA.

Nissan travaille déjà à résoudre ce problème, a découvert l’organisme lors de ses premières discussions avec le constructeur.

Et rappelons ce qui est le plus important pour le moment, soit qu’il n’y a pas eu de rappel lancé. L’enquête qui a été initiée concerne six incidents rapportant des pannes de moteurs. Trois pour le Rogue, deux pour un produit Infiniti, l’autre pour la berline Altima de Nissan.

Les propriétaires ont rapporté une perte de puissance, des bruits de cognement, la présence de morceaux de métal dans l’huile et de simples pannes.

Évidemment, dans ce dernier cas, ça peut s’avérer dangereux, car un moteur qui cesse de fonctionner sur la route représente un risque pour la sécurité.