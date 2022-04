Les variantes VUS axés sur le plein air se multiplient actuellement comme des lièvres, et la dernière à se joindre à la fête est cette édition Rock Creek du Nissan Pathfinder pour 2023. On se rappelle que Nissan avait produit une telle variante pour le Pathfinder pour la première fois en 2019.

Le nouveau Pathfinder Rock Creek sera exposé au Salon de l'auto de New York cette semaine, mais Nissan a publié des informations et plusieurs images qui donnent une idée assez claire de ce que nous aurons.

« Le Pathfinder 2022 était synonyme de « retour à la robustesse », et le Pathfinder Rock Creek va encore plus loin dans cet esprit », explique Michael Colleran, vice-président senior de Nissan U.S. Marketing et Ventes. Le modèle sera en concurrence avec des véhicules comme le Ford Explorer Timberline et le Honda Pilot TrailSport, pour ne nommer que ces deux-là.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Nissan Nissan Pathfinder Rock Creek 2023, arrière

Le Pathfinder de nouvelle génération a été lancé pour l'année-modèle 2022, le Rock Creek rejoint donc la gamme pour la deuxième année, avec des caractéristiques spéciales qui comprennent :

- Une suspension adaptée au tout-terrain avec une surélévation de 16 mm (5/8 po);

- Jantes de 18 pouces de type « beadlock » montées sur des pneus tout-terrain;

- Porte-bagages de toit tubulaire d'une capacité de charge maximale de 100 kg (220 lb);

- Bouclier avant exclusif avec calandre foncée à mouvement en V et grillage spécifique;

- Écussons Rock Creek;

- Sièges exclusifs en similicuir et tissu avec broderie Rock Creek;

- Surpiqûres contrastantes orange sur les sièges, le volant, le tableau de bord, la console centrale et les panneaux de portières;

- Moniteur intelligent Around View avec mode tout-terrain.

Le Pathfinder Rock Creek sera disponible en trois couleurs extérieures monochromes et une combinaison extérieure bicolore. Il y aura également plus de muscle sous le capot, avec 295 chevaux (le Pathfinder régulier en offre 284) et un couple de 270 lb-pi (contre 259), à condition que les propriétaires utilisent du carburant à indice d'octane élevé.

La variante Rock Creek sera disponible à partir de la fin de l'été 2022, et les prix seront annoncés à l'approche de la date de lancement.

Photo : Nissan Nissan Pathfinder Rock Creek 2023, écusson