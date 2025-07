Nissan prévoit de réduire sa participation dans Renault

Nissan a l’intention de réduire sa participation dans Renault, a déclaré son PDG, Ivan Espinosa, lors d’une entrevue accordée au quotidien japonais Nikkei. Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large de l’alliance afin d’offrir plus d’indépendance et de concentrer chaque constructeur sur ses propres investissements.

En mars, Nissan et Renault s’étaient mis d’accord pour abaisser leur participation croisée de 15 % à 10 %, avec un droit de préemption de l’autre en cas de vente d’actions. Cette politique souligne leur volonté de se concentrer sur leur propre activité tout en laissant de l’espace à l’alliance.

| Photo : Nissan

100 milliards de yens pour assurer l’avenir de Nissan

Nissan détient actuellement 15 % des actions de Renault, d’après les données de LSEG. La vente de 5 % de ses titres lui rapporterait environ 100 milliards de yens (soit 942 millions CAD), que l’entreprise prévoit d’utiliser afin d’accélérer le développement de nouveaux véhicules, dans un contexte industriel difficile.

« Nous avons décidé d’alléger nos participations afin d’investir dans nos propres véhicules », a déclaré Ivan Espinosa.

Aucune décision définitive n’a encore été prise

Nissan a précisé que la vente d’actions n’avait pas encore été définitivement actée et que toutes les sommes seront utilisées en priorité pour le développement de nouveaux modèles. Cette opération souligne le changement progressif des relations de l’alliance, formée il y a plus de deux décennies, tandis que chaque marque prend son indépendance.

Renault, de son côté, a vu son PDG Luca de Meo annoncer son départ afin d’assumer d’autres responsabilités hors de l’industrie automobile.