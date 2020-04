Le Nissan Rogue actuel arrive à la fin de son cycle de vie. Depuis un certain temps déjà, son créateur travaille sur son remplaçant dont l’arrivée est prévue pour cette année. Avec la crise actuelle qui frappe la planète, il est évident que les débuts de nombreux nouveaux modèles seront retardés.

Pour l’instant, ce ne sera pas le cas du Nissan Rogue, cependant. La firme japonaise s’est engagée à lancer comme prévu son VUS de nouvelle génération à l’automne, bien que ses usines nord-américaines soient présentement à l’arrêt jusqu’à la fin du mois d’avril.

« En ce moment, nos programmes de lancement de nouveaux modèles pour les États-Unis sont sur la bonne voie. Le nouveau Nissan Rogue sera dans les salles d’exposition américaines cet automne », a déclaré Nissan dans un communiqué envoyé lundi. Didier Marsaud, directeur des relations publiques pour le Canada, a confirmé au site Automotive News Canada que la situation s’appliquait également pour notre pays.

Le Rogue est un véhicule majeur pour Nissan. Avec une gamme vieillissante et des ventes en baisse depuis un certain temps déjà, il est impératif que la firme propose du sang neuf aux consommateurs, et ce, plus tôt que tard.

Au Canada, l’année dernière, le Rogue a été le véhicule le plus vendu de la marque. Cependant, malgré les 37 530 écoulées, on a tout de même enregistré une baisse de 9 % par rapport à l’année précédente. Au total, les ventes de Nissan Canada ont chuté de 8 % l’an dernier pour atteindre 160 264 véhicules.

Chez nos voisins du Sud, Nissan a livré 350 447 Rogue en 2019. Cela représente une baisse de 15 % par rapport à 2018. Malgré tout, le Rogue est demeuré le modèle le plus vendu de la marque et à travers l’industrie, il a occupé la sixième position. Ce n’est pas mal pour un produit vieillissant dont la dernière refonte nous ramène à 2014.

La nouvelle cuvée du Rogue devait se pointer sur notre marché avant la fin de l’année 2020, à condition qu’on puisse procéder à un semblant de retour à la normale d’ici les prochaines semaines. Le nouveau Rogue doit être assemblé à l’usine Nissan de Smyrna, au Tennessee.

