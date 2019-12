Los Angeles 2019 : Une nouvelle Nissan Sentra pour 2020

La nouvelle Nissan Sentra 2020 de huitième génération a été présentée aujourd’hui au Salon de l’auto de Los Angeles

Los Angeles, Californie - Après plusieurs années au ralenti, Nissan a finalement décidé de lancer une nouvelle Sentra sur le marché en 2020. Nous devons saluer leur engagement à continuer de construire des voitures, alors que bien des constructeurs ont lancé la serviette.

Introduite à l'origine pour l'année modèle 1982, la Sentra de huitième génération repose sur une nouvelle plate-forme offrant des proportions et une posture améliorée, environ deux pouces plus bas et deux pouces plus larges que la génération précédente.

L'extérieur intègre également le dernier langage de conception de Nissan que l'on retrouve sur ses autres berlines spectaculaires, y compris sa calandre emblématique V-motion, ses phares à DEL minces et son toit flottant trouvés sur l'Altima.

Espace intérieur plus luxueux

À l'intérieur, la Sentra est plus raffinée et luxueuse, créant une meilleure expérience pour le conducteur et les passagers. Les équipements disponibles vont des sièges avant chauffants en similicuir aux miroirs extérieurs chauffants en passant par les célèbres sièges Zero Gravity inspirés par la NASA et le moniteur de vision intelligente 360 degrés.

Les fonctions d’infodivertissement et de connectivité incluent un écran central tactile flottant de 8 pouces (en option) et NissanConnect avec Apple CarPlay et Android Auto.

Sous le capot

La Sentra 2020 est également dotée d’un nouveau moteur 4 cylindres de 2,0 litres, d’une puissance de 149 chevaux et d’un couple de 145 lb-pi, soit 20 % et 16 % de plus que le moteur de 1,8 litre de la génération précédente. Le nouveau moteur devrait également offrir une économie de carburant améliorée.

Les performances dynamiques ont été considérablement améliorées grâce à l’utilisation d’une nouvelle suspension arrière indépendante et d’une nouvelle conception améliorée de la direction assistée électrique à double pignon (DP-EPS).

La Sentra 2020 est disponible en transmission manuelle à 6 vitesses (modèle de base S uniquement) ou en transmission Xtronic (CVT) de dernière génération. Les technologies avancées de sécurité et d'assistance au conducteur, désormais disponibles sur toute la gamme des berlines Nissan, comprennent le Nissan Safety Shield 360 de série, une suite de six systèmes d'assistance au conducteur évolués comprenant un freinage d'urgence intelligent avec détection des piétons, un freinage d'urgence arrière et des feux de route.

La nouvelle Sentra propose également 10 coussins gonflables de série, une alerte de porte arrière, une alerte de collision avant intelligente et une alerte de conduite intelligente.

On aura droit à trois 3 modèles disponibles, soit S, SV et SR. Les premiers modèles arriveront en février 2020 chez les concessionnaires et aucun prix n'a encore été annoncé.