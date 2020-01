Nissan a présenté en primeur canadienne sa nouvelle Nissan Sentra 2020 entièrement redessinée à l'occasion du Salon de l'auto de Montréal, et en a profité pour annoncer le prix de la berline.

La refonte de la Sentra fait suite à celle effectuée sur les Maxima et Altima au cours des dernières années, ce qui signifie que toute la gamme de berlines Nissan a maintenant été mise à jour. Le design extérieur de la voiture est nettement plus attrayant à ce qu'il était auparavant, en partie grâce à sa silhouette plus sportive et à sa position plus basse. La Sentra 2020 sera certainement moins anonyme sur la route que les éditions qui l'ont précédée.

Cinq versions différentes de la Sentra 2020 sont offertes aux consommateurs canadiens, à commencer par la S. Lorsqu'elle est équipée d'une boîte manuelle, le modèle est offert à partir de 18 798 $ CA. L'option de transmission automatique porte ce prix à 20 598 $.

Toutes les versions fonctionnent avec un « nouveau » moteur 4 cylindres de 2,0 litres développant 149 chevaux et 146 lb-pi de couple, ce qui représente des augmentations de 20 % et 16 % respectivement par rapport au moteur qui alimentait la Sentra de génération précédente. Le moteur, en fait, n’est nouveau que pour le modèle puisqu’il est emprunté au VUS sous-compact Qashqai du constructeur.

Il fonctionne ici en tandem avec une boîte de vitesses à variation continue (CVT), sauf pour le modèle de base qui sort de la boîte avec une boîte manuelle implantée dans celle-ci. Cette composante est unique au marché canadien, soit dit en passant.

Le modèle de base et toutes les versions subséquentes reçoivent maintenant la suite Nissan Safety Shield 360, qui comprend des feux de croisement automatiques, un freinage d'urgence intelligent avec détection des piétons, un avertisseur de changement de voie et un freinage d'urgence automatique en marche arrière, ainsi que des avertisseurs d'angles morts et de circulation transversale à l'arrière.

Ce qui n'est pas offerte de série dès le départ, cependant, c'est la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto. Pour l'obtenir, il faut passer à la version SV, qui se vend à partir de 21 998 $.

Les autres garnitures de la gamme sont la SR (prix de départ : 23 998 $) et la SR Premium (25 998 $).

Voici les prix de la Nissan Sentra 2020 pour le Canada (sans compter les frais de destination et de manutention de 1 670 $) :