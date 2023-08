Nissan rappelle plus de 236 000 compactes Sentra aux États-Unis (et plus de 20 000 unités au Canada) parce que les embouts de biellette (tie rod) de la direction avant peuvent se déformer et se rompre, ce qui peut entraîner une perte de contrôle de la direction.

Le rappel concerne certains modèles des années 2020 à 2022, soit des versions de la génération actuelle, introduite à la fin de 2019. Les embouts de biellette relient la crémaillère à la rotule de direction de chaque roue.

Dans les documents publiés par la NHTSA (National Highway Trafic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, Nissan déclare que si les embouts de biellettes sont tordus, ils peuvent être endommagés et se déformer. Le cas échéant, ils peuvent se casser et affecter le travail de la direction, augmentant ainsi le risque d’accident.

Nissan Sentra 2021 rouge Photo : Nissan

Les propriétaires devraient contacter leur concessionnaire s’ils remarquent que leur volant n’est pas centré ou s’ils ressentent une vibration. Dans un premier temps, les techniciens inspecteront et remplaceront les pièces déformées ou cassées. Dès qu’une nouvelle pièce sera disponible, les concessionnaires vont remplacer les embouts de biellettes (gauche et droite).

Le tout, évidemment, sera fait sans frais pour les propriétaires. Des lettres les informant de la situation seront envoyées à partir du 5 octobre. Une deuxième lettre sera transmise dès que les nouvelles pièces seront disponibles.

Plusieurs Sentra ont été rappelés en 2021 pour résoudre le même problème. Les modèles réparés dans le cadre de cette campagne devront l’être de nouveau.

Au Canada, 12 998 véhicules avaient alors été invités à l’atelier. Nous avons contacté Nissan Canada afin de savoir combien de Sentra étaient touchées cette fois-ci, et on nous a confirmé que le nombre était de 20 135.