• Un dirigeant de Nissan est catégorique : la Nissan Z est là pour demeurer.

Nissan n’est pas la compagnie qui a les reins les plus solides à travers l’industrie. Certains diront qu’elle traîne de la patte, mais d’autres argueront qu’elle fait des miracles avec les moyens qu’elle a.

La sportive Z en est un bel exemple. Lors de son renouvellement, elle aurait pu faire l’objet d’une modernisation plus poussée, mais la compagnie est demeurée à l’intérieur de ses moyens. Le modèle n’est pas parfait, mais il respecte l’esprit de ce qu’a toujours été la Z.

Et avec l’électrification qui est inévitable et avec la popularité des sportives qui est à la baisse, plusieurs ont affirmé que la Z était menacée chez Nissan. Ce serait loin d’être le cas.

En fait, lors d’une séance de questions organisée à l’occasion de l’événement Fast Forward tenu récemment par la compagnie, le directeur de la planification, Ponz Pandikuthira, a déclaré aux journalistes que la Z était là pour demeurer. Les sportives resteront, a-t-il dit, même si elles se vendent moins et qu’elles sont rarement suffisamment rentables pour justifier leur maintien au catalogue.

La Nissan Z devra cependant s’adapter aux réglementations plus strictes en matière d’émissions polluantes et d’économie de carburant. La meilleure façon d’y parvenir, a-t-il suggéré, est de passer à une configuration hybride, et pas nécessairement tout électrique pour le moment.

« La Z a besoin d’un groupe motopropulseur adapté lorsqu’elle sera électrifiée », a déclaré Ponz Pandikuthira. Elle doit rester légère et agile, et les groupes motopropulseurs des véhicules électriques n’en sont pas encore là. Les batteries sont lourdes, et même si celles à l’état solide qui sont prévues par Nissan devraient réduire le poids, il pense que la compagnie n’est pas sur le point de proposer une sportive tout électrique.

S’il n’a pas voulu confirmer que la Z deviendrait un jour hybride ni quand cela pouvait se produire, il a suggéré que c’était « probablement » la meilleure solution pour la voiture de conserver son caractère. Étant donné que la génération actuelle n’est vieille que d’une année, ce n’est pas demain la veille qu’on verra un changement, mais Nissan pourrait nous surprendre.

En revanche, la Z pourrait être le dernier produit de Nissan à passer à l’hybridité. Même la GT-R, la sportive par excellence de la marque, pourrait être électrifiée avant la Z. La compagnie a déjà affirmé qu’elle ne développerait pas de nouveau moteur à essence pour ce modèle. Il pourrait cependant recevoir de l’aide électrique.

Tout cela sera intéressant à surveiller, et pour tout amateur de performance, la chose est d’intérêt, car il est important que certains modèles à vocation sportive demeurent au menu, ne serait-ce que pour faire rêver les amateurs et permettre aux constructeurs de nous montrer leur savoir-faire.