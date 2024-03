• Nissan confirme le Frontier Hardbody 2024 pour le Canada.

En septembre dernier, on voyait apparaître sur les fils de presse l’arrivée d’une nouvelle version nommée Hardbody au sein de la famille Frontier chez Nissan. À ce moment, la division canadienne ne pouvait rien confirmer concernant la venue de cette dernière chez nous.

C’est maintenant fait alors qu’on vient d’annoncer que cette variante serait proposée au Canada en 2024.

Est-ce que ça va aider les ventes ? On le souhaite bien pour Nissan, mais il faudra voir. Lors de son renouvellement effectué pour 2022, on a vu une hausse importante des ventes par rapport au modèle remplacé, qui datait de 2005. En 2023, malheureusement, les résultats ont reculé de 32 % au Canada (5075 à 3343 ventes). Aux États-Unis, le portrait est le même, alors qu’on a vendu 76 185 modèles en 2022, mais seulement 58 134 en 2023, un retrait de 22,7 %.

Nissan Frontier Hardbody 2024, trois quarts arrière Photo : Nissan

Normalement, lorsqu’un véhicule est nouveau, il profite de quelques bonnes années avant de voir ses ventes fléchir.

Toujours est-il qu’avec l’ajout d’une variante, on réussira peut-être à mousser les ventes, surtout que ladite variante fait appel à la nostalgie. En effet, l’édition Hardbody rappelle l’héritage des camionnettes Nissan des années 80.

Cette dernière met de l’avant une configuration SV à cabine double et des jantes en alliage de 17 pouces à trois rayons, dont le design rappelle celui des roues de l’époque. C’est l’un des effets les plus réussis sur ce modèle, car des roues, ça parle. Des pneus tout-terrain, une plaque de protection en aluminium, ainsi que des pourtours d’ailes et des rails de toit noirs, de même qu’une barre sport dans la caisse et une calandre (noire aussi) ajoute à l’allure rétro du modèle. En fait, il suffit de jeter un coup d’œil au véhicule pour réaliser que le noir est à l’honneur, alors que les coques de rétroviseurs, les poignées de porte, ainsi que les logos empruntent cette teinte.

Autre touche intéressante, le hayon porte les lettres NISSAN, plutôt que le logo de la compagnie. Les plus vieux se souviendront qu’on retrouvait aussi cette signature à l’époque.

Nissan Frontier Hardbody 2024, arrière Photo : Nissan

Nissan Frontier Hardbody 2024, avant Photo : Nissan

Enfin, notons que Nissan annonce l’ajout d’une variante à la famille pour 2024, soit la SL avec la configuration à cabine double. Cette dernière reprend essentiellement les caractéristiques de l’ensemble SV Privilège qui est retiré du catalogue, mais lui ajoute quelques éléments comme un toit ouvrant, une doublure de caisse vaporisée, ainsi qu’un système comprenant deux attaches d’arrimage réglables à la caisse.

Pour ceux qui souhaitent une camionnette différente, on ne parle pas d’un mauvais choix ici. Le Toyota Tacoma demeure le roi du segment, mais avec les récents déboires et les rappels concernant le duo chez General Motors (Chevrolet Colorado et GMC Canyon), le Nissan Frontier pourrait profiter de la situation.

Nissan Frontier Hardbody 2024, de haut Photo : Nissan