Nissan Z NISMO : une boîte automatique seulement ?

Il y a quelques jours à peine, Nissan nous annonçait, avec une vidéo invitante, l’arrivée éventuelle d’une déclinaison NISMO de la sportive Z, renouvelée l’année dernière.

Or, voilà qu’une petite douche froide tombe sur la tête des amateurs de boîte manuelle. L’information qui circule, c’est que la Z NISMO ne serait livrée qu’avec une boîte de vitesse automatique. Voilà qui décevrait les amateurs de conduite pure. Il n’y a rien de confirmé du côté de Nissan, cependant.

Aperçu de la nouvelle Nissan Z NISMO Photo : Nissan

Cette information provient d’un guide de commande qui a été divulgué sur le forum de la nouvelle Nissan Z. Ce dernier suggère que la seule boîte de vitesses offerte sera une de type automatique. Et l’on n’aurait même pas droit à l’unité à double embrayage dérivée de la plateforme GT-R, mais de la même transmission à convertisseur de couple conventionnelle de la Z standard.

En revoyant la vidéo partagée par Nissan, on peut voir que le pédalier de la voiture ne semble que compter une pédale pour les freins et une autre pour l’accélérateur. On peut aussi voir des palettes de changements de vitesse au volant.

Ce que ça confirme, c’est que la boîte automatique sera livrable avec le modèle.

Et la manuelle ? Le guide de commande montre bien que les modèles réguliers sont offerts avec les deux types de transmission, mais que seule la boîte automatique est listée pour la variante NISMO.

Il nous apprend aussi que certaines caractéristiques seraient exclusives au produit, toutefois, comme un intérieur en Alcantara, ainsi que des bandes NISMO sur la carrosserie. Les couleurs extérieures sont le noir, le rouge, le blanc, le gris et l’argenté, avec un toit contrastant.

Puisque le modèle est attendu bientôt, on ne tardera pas à être fixé. Ce qui n’est pas impossible, c’est qu’on nous arrive un peu plus tard avec une variante à boîte manuelle.

On ne retiendra pas notre souffle, toutefois.