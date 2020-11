Lorsqu’on pense qu’on a vu et entendu pas mal de choses dans l’univers automobile, on tombe sur une nouvelle qui rapporte une demande en apparence inusitée des autorités canadiennes envers les automobilistes, soit celle de ne pas laisser les orignaux licher leur véhicule.

Oui, vous avez bien lu. Dans l’ouest du pays, des panneaux de signalisation invitent les automobilistes à la prudence en leur indiquant de ne pas laisser les orignaux prendre leur véhicule pour une sucette.

Et pourquoi ? C’est là que ça devient intéressant, et éclairant, aussi. Le sel qui se retrouve sur nos véhicules l’hiver a l’effet d’une drogue pour les orignaux. C’est ce qu’a déclaré Joe Urie, le propriétaire de la compagnie Jasper Tour, lors d’une entrevue donnée à la CBC.

Photo : Twitter (Carolyn Campbell) Panneau dans le Parc national de Jasper

L’orignal peut lécher le sel au sol, mais ils ont appris que c’est tout aussi délicieux — et probablement plus concentré — s’il se détache des panneaux de carrosserie d’une voiture. C’est un problème qui devient de plus en plus courant à mesure que la population d’orignaux augmente et que les orignaux se sentent de plus en plus à l’aise avec les humains.

Les touristes aggravent le problème en « encourageant » les bêtes à licher leur monture, car de telles vidéos font un tabac sur les réseaux sociaux. Les autorités ont donc pris des mesures pour éloigner les orignaux des voitures et pour empêcher les gens de s’approcher des animaux, selon ce que rapporte la publication Fitzhugh, basée à Jasper.

Cette année, les automobilistes ne sont plus autorisés à quitter leur véhicule s’ils rencontrent des animaux sauvages dans le parc national de Jasper. Et ceux qui nourrissent, attirent ou dérangent la faune dans le parc risquent une amende de 25 000 $.