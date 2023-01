• Les paiements de plus de 1000 $ par mois explosent à l’achat d’un véhicule neuf aux États-Unis.

• 15,7 % des acheteurs paient plus de 1000 $ par mois pour leur nouveau véhicule.

• 17,4 % des consommateurs doivent aussi financer un montant impayé sur leur ancien véhicule à l’achat d’un nouveau modèle.

Avec les prix de plus en plus élevés exigés pour les véhicules neufs, on le devine, les mensualités, que ce soit à la location ou à l’achat, ont crû de façon importante au cours de la dernière année.

Une étude réalisée par Edmunds aux États-Unis en arrive à des conclusions inquiétantes sur le sujet, plus particulièrement lorsqu’on s’intéresse au pourcentage de gens qui se retrouvent avec des paiements mensuels de plus de 1000 $.

Concrètement, la part des prêts qui exigent un paiement mensuel supérieur à 1000 $ pour des véhicules neufs a atteint un niveau record l’année dernière. Selon l’entreprise, 15,7 % des acheteurs qui ont financé une nouvelle voiture au cours du quatrième trimestre de 2022 se sont entendus pour des paiements mensuels à quatre chiffres.

À titre comparatif, le pourcentage était de 10,5 % en 2021. On parle donc d’une augmentation de 50 %. Les contraintes d’approvisionnement et l’inflation ont exercé une pression à la hausse sur les prix, sans oublier la hausse vertigineuse des taux d’intérêt. Pour essayer de compenser, les acheteurs ont augmenté le montant de leurs mises de fond, mais pas de façon suffisante pour que cela ait un impact important.

Photo : Auto123 Lincoln Navigator 2022 et Cadillac Escalade 2022

Un autre élément est à considérer aussi, soit un pourcentage croissant de gens qui se retrouve ce que l’on appelle communément une « balloune » chez nous, un montant qui demeure à payer sur le véhicule remplacé et qui est intégré au nouveau prêt.

Au quatrième trimestre de 2022, c’était la réalité de 17,4 % des acheteurs de voitures neuves. Ces gens doivent donc plus que ce que la voiture qu’il acquiert vaut. Edmunds précise qu’en cas d’effondrement du marché, si un pourcentage plus élevé de propriétaires doivent plus que la valeur de leur véhicule, cela pourrait, au pire, provoquer une crise. Au mieux, le marché verrait probablement un ralentissement des achats de nouvelles voitures.

La situation est à surveiller, évidemment. Nous n’avons malheureusement pas de chiffres pour le Canada, mais on peut imaginer un portrait similaire.