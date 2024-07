Des phares qui suivent la direction de votre regard ?

Plusieurs choses ont grandement évolué au cours des 25 dernières années dans l’industrie automobile, mais l’un des trucs qui ont changé drastiquement est la qualité des phares.

C’est simple, lorsqu’on prend le volant d’un modèle des années 90, ou antérieur, on réalise à quel point l’éclairage était déficient à l’époque. On y allait avec la technologie alors disponible.

Les phares halogènes des années 90 ont été remplacés par les unités au xénon dans les années 2000, qui ont ensuite cédé leur place aux phares à DEL, puis à Laser. Et c’est sans compter sur le caractère adaptatif de certaines unités, qui suivent la direction du volant lorsqu’on effectue un virage.

Remarquez, la chose n’est pas nouvelle. Preston Tucker avait proposé cette innovation avec son modèle Torpedo en 1948. Il a seulement fallu attendre quelques décennies avant de voir la technologie vraiment prendre son envol.

Les feux de croisement automatiques ne sont pas nouveaux non plus, alors que dans les années 50, plusieurs voitures américaines les proposaient. Aujourd’hui, c’est presque devenu la norme.

Et qu’est-ce qui nous attend pour demain ? Des phares qui suivent la direction de nos yeux.

C’est du moins l’une des choses sur laquelle travaille Ford, qui a effectué une demande auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO = United States Patent and Trademark Office) au début de l’année 2023, une demande qui vient d’être publiée.

Demande de brevet, fig. 1 | Photo : Ford

Demande de brevet, fig. 2 | Photo : Ford

Ladite demande explique de quelle façon fonctionnerait un système où les phares s’orienteraient en fonction du regard du conducteur.

À quoi pourrait servir une telle technologie ? Ford le mentionne bien, soit pour la détection d’obstacles sur la route. Par exemple, vous circulez en ligne droite et croyez apercevoir un animal sur le bord de la route. Votre regard pourrait vous permettre d’y voir plus clair et peut-être d’éviter un accident. Idem pour un piéton ou un cycliste qui auraient oublié de porter des vêtements clairs ou dotés d’éléments réflecteurs alors que la nuit est tombée.

Les voitures sont équipées de systèmes de détection d’objets, mais ces dispositifs ne sont pas toujours en mesure d’identifier certains trucs, comme de petits animaux. Des systèmes de suivi des yeux et du mouvement de la tête existent aussi, mais ils sont individuellement trop sensibles pour être efficaces.

Or, ce que propose Ford, c’est de combiner les deux, soit le suivi des yeux et le suivi des mouvements de la tête pour s’assurer que le conducteur regarde effectivement dans une direction donnée. Avant d’allumer les phares dans la direction observée, les capteurs rechercheront des indices précis, par exemple si le conducteur regarde à travers le pare-brise en direction de la chaussée et s’il tourne complètement la tête dans la direction où ses yeux regardent.

Évidemment, cela exigerait une adaptation de celui ou celle qui se trouve derrière le volant, mais on voit un peu où la technologie pourrait se diriger.

Le site Motor Authority, qui a publié cette nouvelle, nous rappelle qu’en 2015, Opel, alors sous la gouverne de General Motors, travaillait sur une technologie similaire. Le site mentionne également qu’un récent changement de la réglementation fédérale américaine concernant l’utilisation de phares matriciels permet maintenant aux constructeurs d’envisager ce type de technologie. En Europe, la législation le permettait déjà.