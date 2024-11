Le légendaire atelier Ringbrothers a présenté au Salon SEMA (Specialty Equipment Marketing Association) de 2024 une Plymouth Barracuda « restomod » baptisée « Infected ». Affichant une couleur unique (Pink Eye) avec des accents noirs et un intérieur en cuir blanc, cette Barracuda promet de marquer les esprits des amateurs de muscle car.

La Plymouth Barracuda Infected, moteur | Photo : Ringbrothers

Un monstre de puissance sous le capot

Sous le capot, on retrouve un moteur Mopar Hellcrate Redeye Hemi suralimenté qui libère une puissance de 807 chevaux et un couple de 717 lb-pi. Couplé à une transmission manuelle Tremec à six vitesses, ce moteur envoie toute sa puissance brute aux roues arrière, une configuration idéale pour ceux qui recherchent des sensations authentiques.

La Plymouth Barracuda Infected, trois quarts avant | Photo : Ringbrothers

La Plymouth Barracuda Infected, trois quarts arrière | Photo : Ringbrothers

Un style personnalisé : peinture « Pink Eye » et des détails uniques

Cette Barracuda 1970 arbore une couleur personnalisée « Pink Eye » accompagnée d’un capot noir et de divers accents. De la calandre aux protège-pare-chocs, chaque détail a été finement sculpté en aluminium massif, et la prise d’air avant a été élargie pour maximiser le flux d’air.

Le châssis sur mesure allonge la voiture de 1,5 pouce, avec un ajustement des ailes et des pare-chocs pour la conservation de son allure musclée et compacte.

La Plymouth Barracuda Infected, suspension | Photo : Ringbrothers

Une suspension et des freins à la hauteur de la puissance

Pour améliorer la tenue de route, la suspension est dotée de combinés filetés Fox RS SV à l’avant et à l’arrière. Les jantes décalées de 20 et de 21 pouces, à cinq branches, sont équipées de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 ultra-adhérents. Derrière ces roues se cachent de puissants freins Brembo à six pistons avec des disques de 14 pouces aux quatre roues, garantissant un freinage à la hauteur de la performance.

La Plymouth Barracuda Infected, intérieur | Photo : Ringbrothers

La Plymouth Barracuda Infected, console centrale | Photo : Ringbrothers

Un habitacle moderne et classique

L’intérieur est entièrement revêtu de cuir blanc, et l’équipement moderne inclut de nouveaux cadrans, la climatisation et un système audio compatible avec Apple CarPlay.

Fidèles à l’ADN Mopar, les Ringbrothers ont également intégré un levier de vitesse « Pistol Grip » et un volant sport avec des détails en fibre de carbone pour un style résolument rétro.

Un travail de maitre de 5600 heures

Il aura fallu plus de 5600 heures aux artisans de Ringbrothers pour restaurer et transformer cette Barracuda en une œuvre d’art de puissance et de style. Elle sera exposée cette semaine au salon SEMA de Las Vegas, une vitrine parfaite pour cette création exceptionnelle.

La Plymouth Barracuda Infected, avant | Photo : Ringbrothers

La Plymouth Barracuda Infected, arrière | Photo : Ringbrothers

La Plymouth Barracuda Infected, de profil | Photo : Ringbrothers

La Plymouth Barracuda Infected, écusson Ringbrothers | Photo : Ringbrothers