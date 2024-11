• Kia présente les concepts EV9 ADVNTR et PV5 WKNDR au salon SEMA 2024.

Au Salon SEMA (Specialty Equipment Market Association) qui se tient à Las Vegas cette semaine, ce ne sont pas les modèles originaux qui manquent. Certains sont de véritables œuvres d’art réalisées par des entreprises spécialisées, mais d’autres sont des variantes de modèles existants, qui sont montrés par leurs créateurs qui souhaitent étaler leur savoir-faire… et peut-être nous faire voir de futurs véhicules.

C’est le cas des deux concepts Kia que l’on retrouve là-bas, deux produits qui mettent l’accent sur la conduite hors route. On parle d’une version retravaillée du VUS électrique EV9, ainsi que du fourgon PV5. On se souviendra que ce dernier nous avait été présenté à Las Vegas en janvier dernier, dans le cadre du CES (Consumer Electronics Show). Les modèles prennent les noms d’EV9 ADVNTR et PV5 WKNDER.

Le Kia EV9 ADVNTR

Le concept Kia EV9 ADVNTR | Photo : Kia

Le Kia EV9 ADVNTR | Photo : Kia

Le véhicule que l’on connaît bien se présente avec un style plus robuste et profite d’une suspension qui est rehaussée de 3,0 pouces. Le design des boucliers avant et arrière a aussi été repensé, afin de permettre au véhicule d’offrir de meilleurs angles d’attaque et de sortie. La partie inférieure profite aussi de protection supplémentaire avec des bas de caisse renforcés, notamment.

Le modèle porte des pneus tout-terrain, sans surprise, ainsi qu’une galerie de toit qui permet de fixer tout l’équipement nécessaire pour les aventures.

Est-ce que Kia va aller de l’avant avec une telle variante ? Nous le verrons bien, mais une chose est certaine ; une apparition du genre au Salon SEMA sert à mesurer l’intérêt du public.

D’ailleurs, via un communiqué, Steven Center, le directeur des opérations de Kia en Amérique, a déclaré que le salon SEMA agissait « comme une toile vierge pour la créativité et qu’il offrait un aperçu de ce que l’avenir automobile de Kia pouvait réserver. »

Le Kia PV5 WKNDR

Le Kia PV5 WKNDR | Photo : Kia

Le Kia PV5 WKNDR, au camping | Photo : Kia

Ce modèle est conçu pour les randonnées plus prolongées hors des sentiers battus. Il est aussi pourvu d’une suspension rehaussée et de pneus tout-terrain, mais il propose en prime un treuil, un compresseur, une cuisine mobile, ainsi que d’un toit qui peut être relevée pour offrir plus d’espace intérieur lorsque le modèle est à l’arrêt. Il est vraiment pensé pour offrir tout le nécessaire à ceux qui aiment partir à l’aventure avec leur véhicule sur de très longues périodes.

Il faudra aussi voir dans son cas si une telle version sera proposée lorsque le véhicule finira par se pointer sur notre marché. Le PV5 est un fourgon de livraison tout électrique qui se veut une solution pour les entreprises offrant des services de livraison ou de navettes.

Le Kia PV5 WKNDR, intérieur | Photo : Kia

Le Kia PV5 WKNDR, sièges | Photo : Kia

Les concepts Kia PV5 WKNDR et EV9 ADVNTR | Photo : Kia