Êtes-vous à la recherche d’une décapotable pour l’été ? Avez-vous remporté le gros lot à la loterie ? Si vous avez répondu oui à ces deux questions, la voiture qui fait l’objet de notre nouvelle pourrait vous intéresser.

En fait, c’est simple, on parle d’une des décapotables les plus recherchées dans l’univers des muscle car, principalement en raison de sa grande rareté. Une Plymouth Cuda sans toit fixe et équipée d’un moteur Hemi, c’est rare. Concrètement, 12 exemplaires ont été fabriqués avec cette combinaison toiture/mécanique, dont 7 étaient destinées au marché des États-Unis, 5 aux marchés étrangers.

Du nombre, seulement 3 ont reçu une boîte manuelle à quatre rapports. Et du lot, on est ici en présence de la seule Cuda Hemi décapotable 1971 qui a hérité de la teinte Gris Winchester.

Photo : Mecum Plymouth Cuda décapotable 1971, img. 2

Il faut donc s’attendre à ce qu’elle fasse sauter la banque aux enchères du groupe Mecum. La voiture va passer sur les blocs lors de l’événement d’Indianapolis, dans l’Indiana, qui aura lieu du 14 au 22 mai.

Mieux, la boîte de vitesses (équipée d’un levier Hurst « Pistol Grip ») et le V8 Hemi sont tous deux d’origine, ce qui augmente encore sa valeur. La voiture est également équipée d’un différentiel arrière 3.54 Sure Grip, du tableau de bord Rallye (qui ajoutait un tachymètre), de graphiques « Hemi » et d’un capot Shaker.

Et ça devient encore plus incroyable. À l’époque, cette Plymouth a été livrée en France, mais elle a été rapatriée aux États-Unis en 1993 avant de passer une vingtaine d’années dans une collection privée. Aujourd’hui, le cabriolet est en grande partie dans son état d’origine, selon l’annonce. Son odomètre, qui est en kilomètres, indique actuellement 98 553 kilomètres.

Règle générale, les Plymouth Cuda à moteur Hemi se vendent quelques millions aux enchères. Deux modèles avaient atteint plus de deux millions chacun lors d’une vente tenue par Mecum en 2016, tandis qu’une autre s’est vendu 3,5 millions en 2014.

Doit-on s’attendre à plus de cinq millions cette fois-ci ?

Photo : Mecum Plymouth Cuda décapotable 1971, img. 3

Photo : Mecum Plymouth Cuda décapotable 1971, img. 4

Photo : Mecum Plymouth Cuda décapotable 1971, img. 5

Photo : Mecum Plymouth Cuda décapotable 1971, img. 6

Photo : Mecum Plymouth Cuda décapotable 1971, img. 7

Photo : Mecum Plymouth Cuda décapotable 1971, img. 8