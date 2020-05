Généralement, les grandes firmes qui se spécialisent dans la tenue d’encans nous offrent des modèles rares et exceptionnels, mais surtout, très prisés des collectionneurs. Cette fois, Mecum offre bel et bien un véhicule rare et exceptionnel, mais aucunement recherché sur le marché.

Encore faut-il savoir qu’il existe, puisqu’il s’agit d’une pièce artisanale. Le modèle en question est le résultat d’un mariage entre une Dodge Colt 1981 et une Plymouth Champ 1981. Il sera mis en vente le mois prochain.

La description fournie par Mecum ne donne pas trop de détails, mais on devine les yeux fermés (!) qu’on a droit ici à deux voitures qui ont été scindées puis fusionnées. La combinaison qui en résulte est particulière, mais surtout bien faite, aucun détail n’ayant été laissé au hasard.

À preuve, le résultat semble très symétrique, car les deux extrémités sont presque un reflet l’une de l’autre. Le modèle a également été repeint en rouge et recouvert d’un toit en vinyle noir.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Mecum Group Dodge Colt / Plymouth Champ 1981, profil

Le thème des deux tons est repris dans l’habitacle, car une moitié est noire, avec des sièges en cuir noir avec bande centrale et surpiqûres rouges. L’autre moitié est à l’opposé, avec un intérieur rouge doté de surpiqûres noires et d’une bande centrale adoptant la même teinte.

Photo : Mecum Group Dodge Colt / Plymouth Champ 1981, intérieur un

Photo : Mecum Group Dodge Colt / Plymouth Champ 1981, intérieur deux

Sous les capots (oui, les capots), on retrouve des moteurs 4-cylindres de 1,6 litre. Les deux sont reliés à une boîte manuelle à quatre rapports. Et pour répondre à une question qui vous brûle sûrement les lèvres, oui, cette voiture peut être conduite des deux côtés.

Aucun prix n’est affiché et cette Dodge est vendue sans réserve. Elle fait partie de la grande collection de Dallas Hawkins qui comprend un assortiment de voitures de performance américaines, dont plusieurs Chevrolet Camaro et Corvette.

Si vous souhaitez faire tourner les têtes cet été avec une voiture ancienne unique, il vous sera difficile de trouver mieux.

Photo : Mecum Group Dodge Colt / Plymouth Champ 1981, trois quarts devant (derrière?)

Photo : Mecum Group Dodge Colt / Plymouth Champ 1981, portes, capots ouverts

Et sachez que malgré l’unicité de l’exercice ici, la chose n’est pas unique. Lors d’une visite au Lane Motor Museum de Nashville en 2013, votre humble serviteur avait eu l’occasion de découvrir deux modèles à deux têtes, soit une Citroën 2CV ainsi qu’une Honda Civic. Cette dernière a même été aperçue une deuxième fois lors d’un concours de citrons en Californie en 2017.

Photo : D.Rufiange Honda à deux têtes, lors du concours de citrons à Pebble Beach, en 2017