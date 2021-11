Polestar a publié une image montrant son futur modèle 5 et a confirmé que la production de cet autre modèle purement électrique – et fortement inspiré du Concept Precept dévoilé l’an dernier, commencera en 2024.

Rappelons que lorsque le Concept Precept a été présenté, l'idée était de présenter la future image de marque et de démontrer la conscience écologique de l'entreprise grâce à l'inclusion de plusieurs matériaux recyclés ou autrement responsables.

Une autre idée était peut-être d'évaluer l'intérêt pour une grande routière entièrement électrique de la marque et, au dire de tous, la réponse a été si positive que nous sommes maintenant en présence d'un modèle destiné à la production. À la fin de l'année dernière, le PDG de Polestar, Thomas Ingenlath, s'est exprimé sur le Concept Precept et les réactions qu'elle a suscitées :

« Le public a dit 'Nous le voulons', alors nous avons décidé de le construire. » - Thomas Ingenlath, PDG de Polestar

Photo : Polestar La Polestar 5

Aujourd'hui, nous avons également appris que le nom du modèle de production sera simplement Polestar 5. Le modèle rejoindra le coupé hybride de luxe Polestar 1, la berline surélevée entièrement électrique Polestar 2 et le VUS tout électrique Polestar 3 au sein de la gamme de modèles électrifiés de la marque.

Si la version finale de la Polestar 5 demeure encore loin à l’horizon, son créateur promet qu'il a l'intention de la garder aussi proche que possible du prototype de l’an dernier.

Cela dit, la nouvelle image montre que les caméras latérales extérieures du prototype ont fait place à de véritables rétroviseurs, et que les portes-suicides n'existent plus. Nous pouvons cependant distinguer une barre lumineuse pleine largeur à l'arrière, ainsi que des poignées de porte qui disparaissent dans les panneaux de carrosserie.

Cette image ne donne qu'un tout petit aperçu de l'intérieur, mais c'est suffisant pour nous indiquer que Polestar ne ment pas lorsqu'il affirme que le produit final ressemblera au prototype présenté en 2020. On peut deviner qu'un certain nombre de matériaux recyclés et respectueux de l'environnement seront également utilisés.

Photo : Polestar La Polestar Precept Concept, 2020

Photo : Polestar La Polestar Precept Concept, profil, 2020

En ce qui concerne le design, l'image donne une bonne impression de la direction que les concepteurs veulent prendre avec la Polestar 5. Voici le point de vue du constructeur :

« La voiture électrique Polestar 5 incarne le langage de design de plus en plus indépendant et musclé de la société, dont on peut déjà voir des indices sur le VUS électrique Polestar 3 qui devrait être lancé en 2022. » - Communiqué de Polestar

Le constructeur automobile ne partage aucun détail pour l'instant sur les performances, l'autonomie et tout ce qui entoure cette future berline électrique, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de l'entrée en production en 2024 seulement. Nous devrons attendre ces détails, mais il est possible, étant donné son format, qu'elle fournisse des chiffres similaires à ceux de la nouvelle Porsche Taycan Cross Turismo (entre 469 et 751 chevaux, et jusqu'à 425 km d'autonomie). On verra bien.