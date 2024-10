Porsche célèbre le 25e anniversaire de sa 911 GT3 en dévoilant une nouvelle génération encore plus performante et raffinée. La 911 GT3 2025, basée sur la version 992 du modèle, se décline en deux variantes, répondant ainsi aux attentes des puristes de la conduite sur circuit et de ceux qui privilégient une utilisation routière.

La Porsche 911 GT3 2025 – quoi de neuf ?

La 911 GT3 2025 profite d’améliorations aérodynamiques, d’une direction plus précise et d’un châssis optimisé. Les nouvelles jantes en aluminium contribuent à réduire le poids, tandis que la disposition de la batterie lithium-ion de 40 Ah améliore la répartition des masses.

Porsche 911 GT3 2025, de profil | Photo : Porsche

Un choix entre performance pure et grand tourisme

La première version est résolument axée sur la performance, avec un aileron arrière imposant optimisant l’appui aérodynamique. La seconde, baptisée Touring, adopte une esthétique plus discrète, privilégiant l’élégance et le confort pour une utilisation quotidienne.

L’ensemble Weissach, destiné à un usage intensif sur circuit, intègre des éléments en fibre de carbone permettant de réduire le poids et d’améliorer l’aérodynamique. L’ensemble léger, proposé sur la version Touring, inclut des jantes en magnésium forgé et des panneaux de porte allégés.

Porsche 911 GT3 2025, avant | Photo : Porsche

Motorisation de la Porsche 911 GT3 2025

Sous le capot, on retrouve le moteur 6-cylindres à plat atmosphérique de 4,0 litres développant 502 chevaux et 347 lb-pi de couple. Les deux versions proposent au choix une boîte manuelle à six rapports ou la boîte automatique PDK à sept vitesses.

Porsche 911 GT3 2025, intérieur | Photo : Porsche

Un habitacle sportif et fonctionnel

L’intérieur de la 911 GT3 2025 est un mélange de sportivité et de raffinement, avec des sièges baquets en fibre de carbone et un volant sport. La version Touring propose une sellerie cuir et une ambiance plus classique.

Les prix canadiens de la Porsche 911 GT3 2025

Les commandes pour la Porsche 911 GT3 et la Porsche 911 GT3 Touring ouvriront à la fin de l’année. Les premières livraisons sont attendues pour l’été 2025. Le prix d’appel a été fixé à 245 300 $.

Porsche 911 GT3 2025, arrière | Photo : Porsche

Porsche 911 GT3 2025, capot | Photo : Porsche

Porsche 911 GT3 2025, roue | Photo : Porsche

Porsche 911 GT3 2025, diffuseur | Photo : Porsche

Porsche 911 GT3 2025, levier de changement de vitesse | Photo : Porsche

Porsche 911 GT3 2025, cadrans | Photo : Porsche

Porsche 911 GT3 2025, trois quarts avant | Photo : Porsche