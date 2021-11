La possession d’un véhicule Porsche représente souvent plus pour un propriétaire que le simple fait d’avoir acquis un produit. On parle de l’expérience de conduite livrée par les modèles de la marque. Le constructeur, lui, fait souvent référence à l’expérience Porsche que peuvent vivre ses adeptes, une expérience qui va bien au-delà de tous les trajets qui peuvent être réalisés sur la route.

En lien avec cette philosophie, la division canadienne de l’entreprise vient d’annoncer l’ouverture d’un Centre d’expérience Porsche à Toronto. L’emplacement sera le 10e du genre à travers le monde et le troisième seulement à naître en Amérique du Nord, un premier au Canada (Atlanta et Los Angeles étant les deux autres).

Le futur PEC (pour Porsche Experience Center) va prendre forme sur un terrain de 20 acres situé dans le développement Durham Live, à Pickering. L’endroit regroupe déjà le nécessaire pour accueillir les visiteurs, soit un casino. Une salle de concert, 400 000 pieds d’espace de vente et un hôtel de luxe de 300 chambres seront ajoutés pour l’ouverture, prévue en 2024.

« Porsche ne construit pas seulement des voitures. Porsche incarne aussi l’exclusivité et la promesse de vivre une expérience unique ; depuis l’ouverture du premier Centre à Silverstone, en 2008, nos Centres d’expérience Porsche honorent cette promesse avec brio », explique Detlev von Platen, membre du Directoire, ventes et marketing chez Porsche. « Nulle part ailleurs dans l’industrie automobile n’est-il possible de découvrir de cette façon l’essence même de nos voitures. » Je suis très heureux de pouvoir annoncer que le 10e Centre du genre sera érigé à Toronto, la ville à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord et qui regroupe une communauté toujours plus grande de fervents Porsche. »

Le futur Centre d'expérience Porsche à Pickering, de haut

Chez Porsche Canada, on ne cachait pas l’enthousiasme.

« Les Canadiens n’auront plus à quitter le pays pour visiter un Centre d’expérience Porsche. Les clients et les passionnés de la marque pourront vivre des expériences enrichissantes et pratiques, à même la région du Grand Toronto. Dans un rayon de 500 km et à moins d’une heure de vol vivent près de 100 millions de personnes », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d’Automobiles Porsche Canada, Ltée.

Et qu’offrira le PEC aux visiteurs ?

On parle en fait d’un complexe qui va proposer un peu de tout, que ce soit aux touristes, aux amateurs de conduite, à ceux intéressés à la marque, etc. Vous avez envie de découvrir les véhicules et les technologies qu’ils avancent ? Vous aurez la chance de le faire en discutant avec des experts et en examinant les produits sur place. C’est le pilotage qui vous intéresse ? Un circuit de plus de deux kilomètres verra le jour sous la gouverne de la firme Tilke Engineering et vous aurez l’occasion d’exploiter les limites des véhicules Porsche en compagnie d’instructeurs dans le cadre de programmes de conduite.

Des modèles de collection, des boutiques, des cafés, tout sera là pour vous offrir une expérience unique.

Enfin, mentionnons que conformément à son engagement mondial visant la réduction des émissions de carbone, le PEC va inclure une infrastructure de recharge pour véhicules électriques. De plus, la conception et la construction du complexe vont se faire avec le respect du développement durable en tête.