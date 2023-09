• Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024 offrira 729 chevaux.

La nouvelle génération du Porsche Cayenne vient à peine d’être présentée que déjà, la compagnie dévoile deux variantes encore plus folles, soit Turbo E-Hybrid et Turbo E-Hybrid Coupe.

Les deux viennent remplacer les déclinaisons Turbo sortantes, ce qui laisse le coupé Turbo GT comme seule option de performance non hybride de la gamme pour le moment (en attendant la version GTS).

Sous le capot, les versions turbo hybrides profitent d’un V8 de 4,0 litres, lequel propose une puissance de 591 chevaux. Grâce à l’apport d’un moteur électrique offrant 173 chevaux, la puissance totale est de 729 chevaux et 700 lb-pi de couple. C’est donc le Cayenne le plus puissant de l’histoire que Porsche s’apprête à proposer. L’ancien modèle Turbo S hybride offrait 670 chevaux et 663 lb-pi de couple.

Le tout nouveau Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024 Photo : Porsche

Deux changements importants sont à noter avec les organes électriques. D’abord, la taille de la batterie passe de 17,9 kWh à 25,9 kWh, ce qui va avoir une incidence sur l’autonomie électrique que va proposer le véhicule. L’ancien modèle Turbo S hybride offrait un peu plus de 20 km. L’autre chose intéressante, c’est la présence d’un nouveau chargeur intégré de 11 kW. Ce dernier va réduire le temps de recharge à moins de deux heures et demie.

Une suspension pneumatique est livrée de série et elle utilise un système à deux soupapes qui permet de régler séparément la compression et le rebond, selon Porsche, ce qui promet une plus grande différenciation entre les modes de conduite.

L'intérieur du Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024 Photo : Porsche

À bord, le modèle va profiter des avancées que l’on a pu voir avec la version régulière du Cayenne, y compris la présence d’un écran devant le passager, en option. Des sièges sport en cuir offrant 18 réglages seront d’office, mais l’acheteur pourra opter pour des sièges davantage axés sur le confort avec 14 réglages.

Vous allez reconnaître le modèle avec son bouclier avant spécifique au Turbo, ses prises d’air plus importantes, ses pourtours de roue assortis à la couleur de la carrosserie, son système d’échappement double en aluminium brossé, ainsi qu’à ses étriers de frein rouges.

Pour ce qui est du prix canadien, c’est à venir. Aux États-Unis, les deux variantes ont été respectivement annoncées à quelque 148 000 $ US et 153 000 $ US. Le modèle est attendu lors de la deuxième moitié de 2024, mais les gens peuvent le réserver dès maintenant.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024 blanc Photo : Porsche

Volant de Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024 Photo : Porsche