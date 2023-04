Porsche Cayenne E-Hybrid 2024 Photo : Porsche

• Un Porsche Cayenne 2024 révisé a été présenté cette semaine au Salon de l'auto de Shanghai.

• La mise à jour comprend un nouveau visage avant et des améliorations en termes de performances.

• Le Porsche Cayenne 2024 est proposé au Canada à partir de 89 800 $, et de 95 400 $ pour le coupé.

Porsche a présenté un Cayenne 2024 considérablement modernisé au Salon de Shanghai cette semaine. Voici les principaux changements :

Nouveau design extérieur

La face avant a été modifiée, en commençant par des phares redessinés (désormais à DEL Matrix de série) ; les acheteurs peuvent également opter pour des phares HD. Plus haut, on retrouve un nouveau capot. À l'arrière, les feux arrière sont en 3D et le pare-chocs est redessiné. Trois nouvelles teintes sont disponibles, ainsi qu'une sélection de nouveaux designs pour les jantes de 20, 21 ou 22 pouces.

Porsche Cayenne 2024 - Intérieur Photo : Porsche

Une technologie et une ergonomie renouvelées à l'intérieur

L'intérieur bénéficie d'une interface révisée pour les données du conducteur et l'infodivertissement, inspirée de ce que Porsche a fait avec la Taycan. Les commandes les plus courantes se trouvent soit sur le volant, soit très près de celui-ci. Pour le changement de vitesse, les conducteurs se rendent désormais sur le tableau de bord au-dessus de la console centrale. La console inférieure gagne ainsi de la place pour les commandes de climatisation (physiques et tactiles). L'espace de rangement sous la console a été légèrement augmenté.

Devant le conducteur se trouve un écran incurvé de 12,6 pouces de diagonale. Les utilisateurs peuvent choisir entre sept vues différentes. Un affichage tête haute optimisé est disponible. L'écran d'infodivertissement de 12,3 pouces est intégré au tableau de bord et donne accès aux applications natives Spotify et Apple Music, entre autres.

Autre nouveauté, un écran de 10,9 pouces est placé devant le passager, qui peut ainsi contrôler le système de navigation et le système audio.

Porsche Cayenne Turbo GT 2024 - Trois quarts arrière Photo : Porsche

Amélioration des performances

Le Cayenne 2024 reçoit une suspension à ressorts en acier dotée du système Porsche Active Suspension Management (PASM), ainsi que de nouveaux amortisseurs dotés de la technologie à double valve. Un système de suspension pneumatique adaptative est disponible en option pour améliorer la conduite et affiner les performances, selon Porsche.

Comme on peut s'y attendre, le Cayenne 2024 est également doté de nouveaux systèmes d'aide à la conduite et de sécurité améliorés, notamment le limiteur de vitesse actif, l'aide à l'embardée et l'aide à la prise de virage. Le régulateur de vitesse adaptatif comprend une fonction Porsche InnoDrive améliorée.

Sous le capot, le Cayenne de série est un V6 turbo de 3,0 litres qui délivre plus de puissance qu'auparavant, soit 348 chevaux (+ 13) et 368 lb-pi de couple (+ 36). Le Cayenne S reçoit un nouveau moteur à la place du V6, avec un V8 de 4,0 litres développant 468 chevaux et 442 lb-pi de couple. L'accélération de 0 à 100 km/h avec la S est donnée en 4,7 secondes.

Le Cayenne Turbo GT 2024 (en coupé uniquement, une fois de plus) conserve son V8 biturbo, mais sa puissance passe à 650 chevaux (+ 19), avec une accélération de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes.

Porsche Cayenne E-Hybrid 2024 - Arrière Photo : Porsche

L'hybride

Le Cayenne E-Hybrid reprend le moteur de base, mais y ajoute un nouveau moteur électrique d'une puissance de 174 chevaux (+ 40). La puissance totale passe ainsi à 468 chevaux (+13). Porsche a également installé une batterie à plus grande capacité (25,9 kWh au lieu de 17,9). Un nouveau chargeur embarqué de 9,6 kWh réduit le temps de charge à 2,5 heures avec une borne de niveau 2. Porsche n'a pas donné de chiffre exact concernant l'autonomie, mais nous pouvons supposer qu'elle sera supérieure aux 27 km du modèle sortant.

Prix

Le Porsche Cayenne 2024 est proposé à partir de 89 800 dollars canadiens et de 95 400 dollars pour le coupé ; le Cayenne Turbo GT est proposé à 218 300 dollars. Le Cayenne Turbo GT est proposé à 218 300 $. Quant au modèle E-Hybrid, il est proposé à 104 800 $ en version VUS et à 109 400 $ en version coupé.

Tous les modèles peuvent être commandés dès maintenant ; Porsche dit commencer à livrer les Cayenne 2024 cet été.