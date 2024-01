• Le Porsche Macan EV sera dévoilé le 25 janvier.

Les amateurs de produits Porsche attendent avec impatience l’arrivée de la version électrique du VUS Macan. Eh bien, on a maintenant une date précise à leur fournir, soit le 25 janvier. C’est en effet à ce moment que la firme allemande va dévoiler son petit nouveau.

Porsche Macan électrique Photo : Porsche

Avec cette annonce concernant le grand moment, Porsche en a profité pour fournir une photo plutôt assombrie montrant un feu.

Ça fait un certain temps déjà que Porsche fait miroiter son prochain véhicule électrique. À la fin du mois d’octobre dernier, nous sommes d’ailleurs allés faire un tour du côté de Leipzig, en Allemagne, afin d’en apprendre plus sur le modèle et même d’effectuer quelques tours de piste, avec un pilote Porsche aux commandes.

Ce qu’on peut vous dire, ou vous rappeler, c’est que la puissance de la version la plus performante sera franchement impressionnante. On attend effectivement une variante qui va offrir 603 chevaux et un couple de 738 livres-pieds. Les accélérations sont tout simplement foudroyantes, sans compter que la tenue de route l’est tout autant.

Une architecture de 800 volts et une batterie de 100 kWh sont au cœur de la nouvelle plateforme du modèle. Cela va permettre d’effectuer une recharge rapide en seulement 22 minutes, soit pour faire passer le niveau d’énergie de 10 % à 80 %, sur une borne ultra rapide, il va sans dire.

Porsche annonce un coefficient de traînée remarquable de 0,25 cx pour ce Macan EV, contre 0,35 cx pour la version actuelle à essence. Cette amélioration va permettre au modèle d’offrir une autonomie plus qu’intéressante autour de 400 km. Les chiffres officiels concernant nos versions sont à venir.