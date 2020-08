Porsche nous dévoile sa Panamera 2021 transformée lors d’une présentation virtuelle.

On a pu l’apercevoir à quelques reprises au fil des derniers mois cette Porsche Panamera 2021, le constructeur qui préparait cette deuxième génération du modèle introduit en 2017 depuis un certain temps déjà. Les prototypes maquillés se sont multipliés sur les routes du monde entier et même sur le Nürburgring où la livrée la plus puissante de l’alignement – désormais baptisée Turbo S – a même réussi à enregistrer un temps record pour le segment des berlines exécutives. Parcourir les quelques 20 kilomètres du célèbre circuit en 7m 29.81s à bord d’une voiture de la trempe de la Panamera relève carrément de l’exploit.

Nous avons donc finalement obtenu, via une présentation virtuelle, tous les détails entourant cette nouvelle livrée 2021 qui peut déjà être commandée en vue des premières livraisons prévues pour le premier trimestre de l’an prochain.

Photo : Porsche Porsche Panamera 2021, trois quarts avant

Les prix

Les consommateurs canadiens intéressés par ce vaisseau amiral devront donc débourser un minimum de 99 300 $ pour la Panamera de base à roues motrices arrière, la seule de l’alignement à ne pas profiter du rouage intégral maison. Un cran au-dessus, la Panamera 4 commande plutôt un montant de 104 600 $, tandis que celui de la Panamera 4S E-Hybrid est fixé à 128 500 $.

Les amateurs de conduite seront ravis d’apprendre que la version GTS est de retour à un prix de départ de 147 400 $. Finalement, le haut du pavé est occupé par la Turbo S qui, du même coup, remplace la Panamera Turbo au passage avec un prix de 202 400 $.

Photo : Porsche Porsche Panamera 2021, trois quarts arrière

Quatre motorisations, cinq expériences de conduite

Comme c’est le cas pour tous les modèles de la gamme Porsche, la Panamera se voit confier pas moins de quatre motorisations différentes et il ne serait pas surprenant que l’offre grandisse au fil des mois. Au premier niveau, on retrouve la Panamera de base et la Panamera 4, toutes deux équipées du V6 biturbo de 2,9-litres de cylindrée, le 6-cylindres qui livre une puissance de 325 chevaux et un couple optimal de 330 lb-pi.

Plus haut dans l’alignement – du moins si on se fie à l’échelle de prix –, la nouvelle Panamera 4S E-Hybrid s’inscrit comme l’alternative la plus frugale grâce à sa technologie hybride rechargeable. Dotée d’une batterie à capacité plus élevée (17,9 kWh contre 14,1 kWh par le passé), cette version électrifiée est capable de rouler en mode électrique plus longtemps.

À ce sujet, Porsche Canada attend toujours les calculs de Ressources naturelles Canada, mais grosso modo, le constructeur parle d’une autonomie 30 % plus grande sans l’apport du V6 biturbo qui, dans cette application, développe à lui seul 443 chevaux.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Porsche Porsche Panamera 2021, profil

Avec le moteur électrique de 134 chevaux, la puissance totale de la Panamera 4S E-Hybrid est de 552 chevaux, tandis que le couple maximal est de 553 lb-pi. Avec l’ensemble Sport Chrono livré de série, la berline électrifiée n’a besoin que de 3,7 secondes pour atteindre les 100 km/h et peut filer jusqu’à 298 km/h, sa vitesse maximale.

Juste un peu plus haut dans l’organigramme de la Panamera, on retrouve l’écusson GTS qui revient une fois de plus avec le moteur V8 biturbo de 4,0-litres. Dans cette livrée, le V8 livre 473 chevaux (un gain de 20) et 457 lb-pi de couple. Selon Porsche, le système d’échappement sport de série est plus musical.

Finalement, la Panamera Turbo S mérite amplement sa nouvelle appellation, le S qui vient avec une augmentation marquée de la puissance du V8 biturbo de 4,0-litres. En effet, avec 620 chevaux (en hausse de 70) et 605 lb-pi (un gain de 37), la plus dynamique des Panamera n’a aucun trouble à abattre le 0-100 km/h en 3,1 secondes. On parle ici d’une berline confortable capable de transporter quatre adultes dans le plus grand confort avec leurs bagages ici, ne l’oublions pas!

Photo : Porsche Porsche Panamera 2021, avant

Berline, Familiale ou Exécutive?

Comme c’était déjà le cas, la Panamera se décline en trois carrosseries distinctes : berline, familiale Sport Turismo ou berline Exécutive, cette dernière qui vient avec un empattement allongé pour le confort accru des passagers de la deuxième rangée. Malheureusement, Porsche Canada nous confirme que la livrée Sport Turismo – la plus pratique de la gamme – est encore boudée par les consommateurs, car seulement 10 % des commandes le sont avec un toit allongé.

Quelques changements à l’extérieur

Puisqu’il s’agit d’une refonte de mi-parcours, les modifications d’ordre esthétique sont très sobres. L’ensemble Sport Design fait désormais partie de l’équipement de base, ce qui explique pourquoi on retrouve ces larges prises d’air de part et d’autre des clignotants. La Panamera Turbo S a droit à un faciès exclusif, les prises d’air qui sont plus imposantes.

À l’arrière, le bandeau d’éclairage a lui aussi été redessiné pour suivre la ligne du coffre. La GTS voit ce dernier assombri puisque la livrée est équipée de l’ensemble Exclusive Design de série. Finalement, la nouvelle Panamera 2021 propose trois nouveaux choix de jantes de 20 et 21 pouces, ce qui porte le total à 10 jantes pour l’un ou l’autre des modèles Panamera.

Photo : Porsche Porsche Panamera 2021, intérieur

Un coup d’œil à l’intérieur

Même son de cloche à l’intérieur où l’habitacle était déjà parmi les meilleurs de l’industrie. Le volant sport est toutefois nouveau pour 2021. L’ambiance est donc la même, et ce, même si le système de gestion des communications (PCM) vient avec des services et des fonctions additionnelles. Le carnet des options regorge lui aussi d’une panoplie de systèmes d’aide à la conduite.

Un châssis optimisé

Il faudra attendre de prendre le volant d’une de ces nouvelles Panamera 2021, le constructeur qui promet un agrément de conduite supérieur, grâce à un châssis optimisé. Porsche affirme entre autres que le système de gestion active de la suspension (PASM) est dorénavant plus confortable pour les occupants. La direction et les pneus sont également de nouvelle facture, tandis que le fameux PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) améliorerait la stabilité de la caisse. À suivre…

Le mot de la fin

Il sera intéressant de surveiller la réaction du public face à cette nouvelle Panamera, Porsche qui affirme que l’arrivée récente de la Taycan qui ne devrait pas cannibaliser les ventes de sa berline phare. On aura la réponse dans quelques mois.