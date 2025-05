Tarifs : Porsche suspend ses livraisons aux États-Unis

Depuis plusieurs semaines, les concessionnaires Porsche américains n’ont reçu aucun nouveau véhicule. En cause : la surtaxe de 25 % imposée le 3 avril par l’administration Trump sur les voitures importées.

Selon plusieurs sources relayées par Automotive News, Porsche retient les livraisons aux douanes pour éviter de déclencher ces frais supplémentaires. Un détaillant a indiqué que les livraisons pourraient reprendre en mai, mais que « tout est actuellement en attente », alors que le constructeur observe les négociations entre Washington et l’Union européenne pour d’éventuelles réductions de droits de douane.

Un concessionnaire Porsche à Lehigh Valley, en Pennsylvanie | Photo : Porsche

Porsche tente de limiter la casse

Hier, le 28 avril, un porte-parole de Porsche a affirmé que des véhicules étaient bel et bien libérés des ports, et que plus de 5000 unités avaient été livrées aux concessionnaires durant le mois. Toutefois, le constructeur n’a pas précisé combien de ces véhicules avaient franchi les douanes avant l’entrée en vigueur du tarif.

Avant la date butoir du 3 avril, Porsche avait accéléré l’expédition de véhicules vers les États-Unis, tout en maintenant les prix inchangés pour les commandes fabriquées en mars. Malgré cette manœuvre, la marque allemande a averti que sa marge bénéficiaire pourrait tomber à 6,5 % cette année — bien en deçà de la prévision initiale d’au moins 10 %.

Chaque véhicule Porsche vendue sur le marché américain est assemblée en Europe, rendant la compagnie vulnérable aux tarifs. | Photo : Porsche

Une dépendance totale aux importations

Contrairement à d’autres marques qui produisent localement, Porsche est entièrement tributaire des importations : chaque véhicule vendu sur le marché américain est assemblé en Europe. Le constructeur est donc particulièrement vulnérable aux politiques protectionnistes.

Même après la suspension de la majorité des nouveaux tarifs le 9 avril, les droits sur les importations automobiles sont restés en vigueur, affectant directement les ventes d’avril et potentiellement celles de mai.

« Pour l’instant, nous avons encore assez d’inventaire pour tenir jusqu’à la fin mai », a indiqué un détaillant, mais aucune date n’a été fournie quant à la reprise des livraisons régulières.

Les clients dans le flou, les forums en surchauffe

En l’absence de communication officielle claire, de nombreux acheteurs de Porsche — souvent des véhicules valant plus de 100 000 $ — se sont tournés vers des forums comme Reddit ou Rennlist pour exprimer leur frustration.

Certains messages suggèrent que Porsche n’appliquera pas la surtaxe aux modèles produits avant avril, mais la situation demeure confuse. Un employé de concession a précisé qu’aucune directive claire n’a encore été reçue à ce sujet.

Porsche envisagerait d’afficher la surtaxe sur l’étiquette de vitre (le window sticker) sous forme d’un poste séparé, plutôt que d’ajuster directement le prix de détail suggéré du fabricant (MSRP), afin de faciliter la gestion des prix pour les concessionnaires.