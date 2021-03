Cette semaine, la Porsche Taycan Cross Turismo est apparue pour la première fois sur les écrans d'ordinateurs et de téléphones intelligents. D’autres variantes du premier véhicule électrique de l’entreprise vont certainement apparaître. La raison est simple ; d’abord, Porsche est en plein virage électrique ; ensuite, la Taycan va très bien sur le marché depuis son introduction.

Stefan Weckbach, le chef de produit chez Porsche pour la Taycan, s’est entretenu avec le site britannique Autocar cette semaine et a confirmé que la compagnie jongle toujours avec l’idée de produire d’autres variantes du modèle. Les premiers candidats seraient des versions coupées et cabriolets (deux portes). Porsche envisagerait également le développement d’une version familiale surbaissée, essentiellement une déclinaison entièrement électrique de la Panamera Sport Turismo. Imaginez la Taycan Cross Turismo, mais sans sa garde au sol élevée et ses fonctionnalités tout-terrain. Selon Weckbach,

« ...la plate-forme est parfaite pour de futures idées de produits supplémentaires, et nous pensons dans différentes directions. » - Stefan Weckbach, chef de produit de la Taycan chez Porsche

Il a souligné que le développement d’une version coupée et d’une Taycan décapotable est techniquement possible. Cela ne garantit rien, évidemment, et Stefan Weckbach a reconnu que la compagnie devra peser soigneusement l’intérêt des consommateurs avant de donner son feu vert à l’un ou l’autre des projets.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : V.Aubé Porsche Taycan 2021

Franchement, nous serons les premiers surpris si l’on ne voit pas une ou deux autres versions de la Taycan apparaître dans les prochaines années. N’oublions pas que Porsche s’est engagée à faire passer la part des véhicules électriques de sa gamme à 80 % d’ici 2030 ; il va falloir produire de nouveaux modèles pour y parvenir. Nous savons déjà que la prochaine génération de Macan fonctionnera à l’électricité sur toute la gamme, et qu’un Cayenne électrique est presque certain d’ici peu. Sur ce dernier point, Stefan Weckbach a confirmé qu’« il y aura un jour où nous parlerons d’un Cayenne électrique ». C’est assez clair.