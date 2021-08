Auto123 a mis la main sur la toute dernière Porsche Taycan : la Taycan de base à deux roues motrices arrière. Malheureusement, elle n’est pas vendue au Canada. Pour le moment, elle est destinée aux États-Unis et à l’Europe. Peut-être qu’elle sera disponible un jour dans notre cour.

Une 4e version

Après les versions 4S, Turbo et Turbo S, Porsche a lancé cette année la Taycan « tout court », le nouveau modèle de base. Cela signifie, grosso modo, une Taycan avec très peu d’options et seulement deux roues motrices arrière. On comprend pourquoi elle n’est pas vendue au Canada, mais vu le succès que connaît Tesla en vendant ses modèles à deux roues motrices, est-ce que Porsche devrait se raviser et proposer cette Taycan au Canada? Vendue aux États-Unis à 79 000 $ US, elle serait probablement offerte à moins de 100 000 $ au Canada.

Photo : Auto123.com Porsche Taycan RWD 2021, trois quarts arrière

Électrisante ?

Dotée d’un moteur uniquement sur l’essieu arrière, cette Taycan perd du coup environ 200 livres comparativement aux modèles à deux moteurs. Elle offre deux batteries distinctes : une première de 79,2 kWh et une autre, optionnelle, de 93,4 kWh. La première délivre une puissance maximale de 402 chevaux en mode Overboost avec fonction Launch Control et peut charger jusqu’à 240 kW. La seconde délivre un maximum de 469 chevaux et peut charger jusqu’à 280 kW. Notre modèle d’essai avait cette batterie optionnelle qui demande un supplément de 5780 $ US.

Avec les deux batteries, le 0 à 100 km/h est de 5,4 s et la vitesse maximale culmine à 230 km/h. L’intérêt des batteries, outre le surplus de puissance, est la rapidité à laquelle elles vont se recharger. Sur le papier, Porsche annonce des temps de charge de 22,5 minutes pour passer de 5 % à 80 % lorsque l'état de charge de la batterie et la température sont atteints, et que la voiture est connectée à un courant continu haute vitesse.

Sauf qu’il y a très peu de superchargeur qui ont une telle capacité. Nous avons testé des chargeurs rapides de 50 kW disponibles au Québec et en Ontario, et nous avons pu récupérer 77 km en 25 minutes de charge. C’est bien, mais ce n’est pas extraordinaire.

Photo : Auto123.com Porsche Taycan RWD 2021, au chargement

L’effet des deux roues arrière motrices

Visuellement, on peut difficilement différencier cette version des autres Taycan. Dotée des mêmes boucliers et bas de caisse que les autres variantes, la version à propulsion se distingue par ses jantes Taycan Aero de 19 pouces de série et par son monogramme arrière « Taycan ». Si les Aero ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours choisir entre six autres modèles différents de jantes.

En matière de couleurs, le blanc et le noir sont sans supplément. Pour seulement 800 $ US de plus, les acheteurs américains peuvent choisir entre 11 couleurs métallisées différentes. Notre modèle était de couleur « Cerise métallisée ». À la prise de possession du véhicule, nous avons eu une seconde d’hésitation face à cette couleur. Après deux jours, cependant, les commentaires (venant principalement de la gent féminine) abondaient dans le bon sens. Il faut tout de même féliciter Porsche pour leur palette de couleur qui sort des sentiers battus et propose de l’originalité.

Photo : Auto123.com Porsche Taycan RWD 2021, profil

Sur la route, cette variante à deux roues motrices ne se différencie pas de la version à quatre roues motrices. Nous avons tout fait pour faire chasser l’arrière. Étonnamment, ce fut en vain. Cette voiture était rivée au sol et, même avec l’antipatinage désactivé, une accélération franche et musclée ne faisait pas sourciller l’arrière de notre Taycan. Ça en devenait même frustrant ! J’imagine qu’en plein hiver, même avec des pneus de très bonne qualité, l’exercice aurait été différent. Mais cela veut aussi dire que cette voiture, bardée de tous les systèmes électroniques de Porsche, pourrait se conduire docilement en hiver. C’est à voir.

À l’intérieur, même constat : on trouve difficilement des différences entre ce modèle d’entrée de gamme et les autres Taycan. L’habitacle reprend les finitions et équipements (de série ou optionnels) des versions plus puissantes.

Plutôt que d’avoir la suspension passive de série, notre Taycan avait une suspension adaptative (option à 2 200 $ US), les deux étant combinables avec le PASM (Porsche Active Suspension Management). Cependant, seule la suspension adaptative permet de varier la garde au sol de la voiture pour faciliter le passage de certains obstacles.

Photo : Auto123.com Porsche Taycan RWD 2021, avant

Photo : Auto123.com Porsche Taycan RWD 2021, intérieur

Le verdict

Validons-nous cette Taycan 2RM ? Oui ! Pourquoi ? Elle se conduit agréablement bien et on oublie très vite que c’est une propulsion. Cette Taycan d’entrée de gamme est un très bon produit pour concurrencer la Tesla S qui, rappelons-le, débute également à 79 990 $ US sur le marché américain. Et puis, alors que la Tesla ne laisse que très peu de place aux options et configurations, la Taycan offre un menu très varié, avec 17 choix de couleurs, 7 choix de roues et une foule d’autres options. Puis, avouons-le, à prix égal, vous préfériez rouler en Tesla ou en Porsche ?