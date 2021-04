La Porsche Taycan, la première voiture électrique de la marque, doit faire ses débuts cet automne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers s’annoncent réussi.

En fait, on va même assister à quelque chose de spécial alors que les ventes du modèle vont surpasser ceux de la mythique 911. Concrètement, quelque 30 000 commandes ont déjà été passées. On savait que l’engouement était fort, car en janvier dernier, Porsche a annoncé qu’elle allait doubler la capacité de production pour l’amener à 40 000, tout ça en raison de la forte demande.

En 2018, la compagnie a écoulé 35 600 911 à travers le monde. Au rythme où vont les choses avec la Taycan, cette dernière va passer devant pour sa première année sur le marché.

Est-ce que le rythme sera soutenu en 2021 ? On verra bien, mais rien n’est impossible.

Avec ce modèle, Porsche vise directement Tesla avec sa Model S. Et pour y arriver, elle offre l’artillerie nécessaire. En gros, la Taycan aura quelque 400 kilomètres d’autonomie et avancera au passage une cavalerie équivalente à 600 chevaux. Et pour ce qui est de la recharge, la compagnie a investi des sommes importantes envers des bornes de 800 volts qu’il sera possible de retrouver chez certains concessionnaires des États-Unis et de l’Europe. Avec celles-ci, les propriétaires pourront voir leur voiture récupérer 80 % de son énergie en seulement 15 minutes.

Porsche Canada nous a confirmé d'ailleurs que les bornes de 800 volts seront disponible ici également, à travers le réseau d'Electrify Canada disponible partout au pays.

Les consommateurs peuvent toujours commander une Taycan en effectuant un dépôt. Le modèle va se pointer un peu plus tard cette année et son prix de base au Canada se situera autour de 95 000 $.