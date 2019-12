En collaboration avec Promutuel Assurance



Porte et serrure d’auto gelées : prévention et solutions

Froid glacial, redoux, neige, verglas… Chaque année, l’hiver et son cocktail météo mettent à l’épreuve les automobilistes de différentes manières. Parmi les situations qui peuvent survenir, le gel d’une porte ou d’une serrure d’auto est malheureusement un désagrément fréquent.

Mais bonne nouvelle : il existe plusieurs trucs simples pour éviter ce scénario très désagréable et, s’il se produit, pour se sortir du pétrin efficacement. Afin de savoir comment prévenir et guérir, vous n’avez qu’à lire attentivement les conseils qui suivent!

COMMENT PRÉVENIR?

L’idéal, c’est bien sûr d’éviter de se cogner le nez sur une porte ou une serrure d’auto bloquée par le gel. Pour ce faire, le secret est de garder les composantes bien lubrifiées. Voici quelques astuces.

Empêcher le gel d’une porte d’auto

Une porte de voiture qui refuse de s’ouvrir, c’est vraiment contrariant. Dans la plupart des cas, c’est le caoutchouc qui est victime du gel. Alors, comment protéger les joints de portières de voiture du gel?

Pour ne pas endommager les joints, il est préférable d’utiliser un produit protecteur conçu pour le caoutchouc. Notez que certains utilisent de la crème hydratante pour la peau à base de glycérine. Il suffit de l’étendre avec les doigts.

Sachez que le vaporisateur à silicone ou les produits pétroliers donneront l’effet voulu, mais ils ont le défaut d’user le caoutchouc.

En cas de grand froid, vous pouvez aussi couvrir votre voiture au moyen d’une bâche.

Éviter une serrure d’auto gelée

Pour prévenir le gel de votre serrure d’auto, les trucs ne manquent pas!

Une méthode consiste à empêcher le gel d’y pénétrer, par exemple en installant un aimant sur la serrure.

Vous pouvez aussi pulvériser de l’air comprimé dans la serrure pour en évacuer l’humidité. Le pulvérisateur pour nettoyer votre ordinateur fera l’affaire.

La glycérine ou la vaseline sont très intéressantes pour leurs propriétés antigel. Vous en appliquez sur votre clé, puis la glissez à quelques reprises dans la serrure. Faites-le régulièrement durant l’hiver.

Le plus efficace est d’avoir un lubrifiant pour serrure de voiture et d’en vaporiser fréquemment.

D’ailleurs, vous devriez toujours avoir un lubrifiant liquide à portée de main. Toutefois, ne le rangez pas dans la boîte à gant, car il ne vous sera pas d’une grande utilité si vous êtes justement bloqué à l’extérieur de votre voiture! Prenez également garde de ne pas mélanger divers lubrifiants.

COMMENT GUÉRIR?

Si, malgré tout, vous vous retrouvez avec une porte ou une serrure d'auto gelée, pas de panique!

Ouvrir une porte d’auto gelée

La porte est collée? Une fois de plus, il existe des solutions :

Tentez d’abord d’appuyer sur la porte pour que la forte pression brise la glace.

Vous pouvez aussi gratter la glace avec un objet dur en plastique comme un grattoir, une spatule ou une carte de crédit. Le métal est déconseillé, car vous risquez d’abîmer la vitre ou la peinture.

Une autre option est de verser de l’eau tiède sur les joints en caoutchouc pour faire fondre la glace et de les essuyer une fois que vous avez réussi à ouvrir la porte.

Du dégivrant peut également être utilisé, mais un usage répété risque d’endommager le caoutchouc.

Vous avez un démarreur à distance et un peu de temps? Réchauffez votre voiture! Environ dix minutes devraient suffire à régler le problème.

Dégeler une serrure d’auto

Pour dégivrer la serrure, optez pour une méthode qui convient à votre situation.

Dans le cas d’une clé en métal, vous pouvez la chauffer avec la flamme d’un briquet ou d’une allumette avant de l’introduire dans la serrure.

Vaporiser du dégivrant avec lubrifiant sur la clé ou dans la serrure est aussi une excellente technique.

Si vous n’avez pas de dégivrant, un baume à lèvres ou un désinfectant pour les mains, par exemple, pourraient permettre à la clé d’entrer dans la serrure et de faire fondre la glace.

Attention : ne jamais utiliser la chaleur si vous avez une clé à puce!

Gestes à éviter

En plus de savoir quoi faire, il est important de connaître les gestes à éviter.

Ne tirez jamais brusquement la poignée d’une porte d’auto gelée. Vous pourriez briser la poignée et les joints de caoutchouc.

N’essayez pas de forcer une serrure d’auto gelée avec la clé sans avoir recours à l’une des méthodes préconisées. Vous risquez de la casser à l’intérieur.

N’utilisez jamais de l’eau chaude. Le choc thermique va causer des dommages à votre véhicule et aggraver la situation.

Vous voilà bien informé pour faire face au gel d'une porte ou d'une serrure d'auto.