Les porte-vélos, comment choisir ?

Les porte-vélos sont une nécessité pour la plupart des propriétaires de vélos. Sans porte-vélos, il est très difficile de les transporter même si vous avez un gros véhicule.

Mais combien vous coûtera l'achat d'un porte-vélos ?

En règle générale, les supports à vélos peuvent coûter entre 25 $ et 1 000 $ selon le type de porte-vélos et ses caractéristiques.

C'est une fourchette de prix assez large, vous devrez donc regarder le prix du porte-vélo pour équiper votre voiture.

Coût du porte-vélos sur coffre

Ce type de porte-vélos se place dans le coffre ou le hayon de votre voiture à l'aide de coussinets en mousse et est fixé à l'aide de sangles réglables.

Photo : Auto123 porte-vélos sur coffre

Les porte-vélos montés sur coffre sont les plus économique, coûtant généralement entre 25 $ et 200 $.

Le prix des porte-vélos de coffre varie en fonction de la capacité, de la qualité, de la marque et des caractéristiques.

Bien que ce type de porte-vélos soit abordable, il présente certains inconvénients.

Ils peuvent être faciles à installer de manière incorrecte, ce qui peut rendre le porte-vélos dangereux. Ils peuvent également ne pas être aussi stables que les autres types de supports à vélos pour le prix. De plus, les porte- vélos montés sur le coffre peuvent facilement user la peinture de votre voiture si vous ne faites pas attention.

Coût du porte-vélos sur attelage

Ce type de porte-vélos se fixe à un attelage à l'arrière de votre voiture.

Photo : Auto123 porte-vélos sur attelage

Les porte-vélos sur attelage coûtent généralement entre 75 $ et 900 $.

La large gamme de prix pour les porte-vélos d'attelage est en partie due aux différentes fonctionnalités qui peuvent être proposées. Les porte-vélos d'attelage peuvent offrir des fonctionnalités telles que des dispositifs de contrôle du balancement, une capacité de charge élevée, des supports à double bras, etc.

Le prix est également affecté par le style et la qualité du rack.

Les porte-vélos d'attelage de style « suspendus », où les vélos sont suspendus à des bras de support, sont généralement moins chers que les porte-vélos de style « plateforme », qui soutiennent les vélos par le bas.

Coût du porte-vélos de toit

Ce type de porte-vélos se fixe aux barres transversales au-dessus de votre voiture.

Photo : Auto123 porte-vélos de toit

Les porte-vélos montés sur le toit coûtent généralement entre 60 $ et 300 $ pour un porte-vélos autonome, mais peuvent coûter jusqu'à 700 $ s'ils sont intégrés dans un panier de chargement.

Les porte-vélos autonomes montés sur le toit contiennent généralement un seul vélo et sont proposés avec différents styles de montage, tels que le montage sur fourche (le pneu avant est retiré) et le montage sur cadre. Le coût peut être affecté en fonction du style.

De plus, les porte-vélos montés sur le toit peuvent être intégrés dans les paniers de chargement. C'est une excellente option si vous recherchez une galerie de toit polyvalente, car vous pourrez stocker plus que des vélos.

Pourquoi les supports à vélos sont-ils si chers ?

Les supports à vélos peuvent parfois sembler chers. De nombreux supports à vélos coûtent même plus cher qu'un vélo lui-même.

Les supports à vélos peuvent être coûteux en raison de leur capacité, de leur qualité et de leurs caractéristiques.

La capacité peut grandement influencer le prix des supports à vélos. La plupart des porte-vélos doivent pouvoir contenir 2 à 4 vélos, certains pouvant en contenir 6. Tenir plusieurs vélos nécessite beaucoup de pièces et de conception compliquées, d'autant plus que de nombreuses formes de vélos sont différentes.

La qualité du porte-vélos est également un facteur important dans le prix. Les grands porte-vélos sont souvent chers car ils sont fabriqués avec des matériaux de qualité pour assurer la sécurité des vélos.

De plus, les porte-vélos peuvent offrir un large éventail de fonctionnalités telles que le verrouillage, le contrôle du balancement, etc. Ces fonctionnalités peuvent parfois être compliquées et donc faire augmenter le prix.

Les supports à vélos bon marché en valent-ils la peine ?

Les porte-vélos les moins chers sont généralement des porte-bagages montés sur le coffre coûtant entre 25 $ et 50 $. Si vous avez un budget limité, est-ce qu'un porte-vélos moins cher vaut la peine d'être acheté ?

En règle générale, les supports à vélos bon marché ne valent pas la peine en raison de leur conception et de leurs capacités médiocres, mais ils peuvent être une option acceptable dans certains cas.

Les porte-vélos bon marché n'offrent généralement pas beaucoup de soutien ou de sécurité pour les vélos, donc dans de nombreux cas, cela ne vaut pas l'argent que vous économiserez. Si les vélos tombent pendant la conduite, ils seront endommagés. Votre voiture et les autres voitures sur la route peuvent également être endommagées, il ne vaut donc pas la peine de risquer des milliers de dollars de dommages.

Cependant, il peut être intéressant d'acheter un porte-vélos dans certaines circonstances. Si vous n'utilisez le porte-vélos que quelques fois pour de courts trajets avec un petit nombre de vélos, il peut être intéressant d'acheter un porte-vélos moins cher.

Vous ne devriez pas acheter un porte-vélos bon marché pour un long voyage.