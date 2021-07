Un premier aperçu de la prochaine Subaru WRX

Chez Subaru, le prochain modèle qui est très attendu est la nouvelle génération de la sportive WRX. Cette semaine, on a eu droit à un premier aperçu de cette dernière, cette fois sous la forme d’une image qui… ne révèle pas grand-chose. En fait, on voit la berline sportive devant le soleil et une chaîne de montagnes.

Sur le plan du design, la compagnie semble y être allée de façon prudente, ce qui fait qu’on ne doit pas s’attendre à des transformations majeures avec cette nouvelle mouture. On se doit d’être prudent, cependant, car puisque l’image ne révèle que très peu de choses, on nous a certainement caché les modifications les plus importantes.

Néanmoins, lorsqu’on se fie à l’historique de la marque, tout est toujours plus évolutif que révolutionnaire lorsque vient le temps de repenser un modèle.

Le site de Subaru ne dévoile pas de détails concrets sur la nouvelle WRX : « La toute nouvelle WRX sera là si vite qu’elle vous coupera le souffle. La légende de la WRX s’enrichit d’un tout nouveau chapitre, encore plus passionnant. La première mondiale de la Subaru WRX arrive et vous pourrez assister à son dévoilement en direct. »

Photo : Subaru Subaru WRX 2022, profil

La nouvelle WRX serait équipée d’une version retravaillée du moteur 4-cylindres turbo de 2,4 litres que l’on retrouve aussi dans les modèles Ascent, Legacy et Outback. Au service de ces derniers, ce bloc développe 260 chevaux et 277 livres-pieds de couple. On pourrait voir plus de puissance de cette mécanique au service de la WRX. Bien entendu, on s’attend à ce que la boîte manuelle soit toujours offerte ; le contraire serait un sacrilège.

La date d’arrivée de la nouvelle WRX n’a pas été précisée, mais nous nous attendons à ce que ce soit bientôt. À l’origine, le modèle devait être présenté en 2020, mais la pandémie de coronavirus l’a retardé.

Bien que Subaru ne parle que de la WRX pour le moment, une nouvelle STI est également attendue. Elle utiliserait une version encore plus performante du moteur turbo de 2,4 litres, cette fois pour une capacité de quelque 400 chevaux et 361 livres-pieds de couple.