Le premier GMC Hummer EV vendu 2,5 millions à l’encan

Décidément, l’encan tenu le week-end dernier par le groupe Barrett-Jackson avait quelques nouveautés intéressantes à proposer aux collectionneurs. Et par référence à une nouveauté, on parle vraiment d’un modèle tout frais qui n’est pas encore sur la route.

Ainsi, le Ford Bronco portant le numéro de série se terminant par 001 s’est envolé pour un peu plus d’un million de dollars. Ce n’est cependant rien en comparaison au GMC Hummer EV qui a fait grimper les enchères à 2,5 millions. Le plus incroyable, c’est que le premier modèle de production n’est pas encore construit.

La personne qui a remporté la mise, une femme dont le nom n’a pas été rendu public, recevra le véhicule portant le numéro d’identification 001 lorsqu’il sortira de la chaîne de montage de l’usine ZERO de Détroit/Hamtramck cet automne, selon ce qu’a confié un porte-parole de General Motors (GM).

Photo : Barrett-Jackson Version pré-production du GMC Hummer lors de l'encan

La vente du Hummer EV a eu lieu samedi soir lors de l’événement de Barrett-Jackson tenu à Scottsdale, en Arizona. Comme c’est toujours le cas avec ce genre de vente, les profits réalisés vont aller à une œuvre de charité, cette fois la Fondation Tunnel to Towers, un organisme à but non lucratif qui rend hommage au pompier Stephen Siller, décédé le 11 septembre 2001.

Le groupe aide les militaires et les premiers intervenants blessés ainsi que les familles de ceux qui sont morts dans l’exercice de leurs fonctions.

« Nous sommes ravis des résultats de la vente aux enchères et de ce que les recettes représenteront pour la Fondation Tunnel to Towers », a déclaré Duncan Aldred, vice-président de Buick et GMC. « Nous reconnaissons également le soutien de Barrett-Jackson pour cette occasion spéciale. »

Vendredi, c’est le nouveau Ram 1500 TRX Launch Edition 2021 (numéro de série 001) qui a été vendue aux enchères pour 410 000 $, une somme qui sera versée à United Way for Southeastern Michigan. Vendredi également, 500 000 $ ont été recueillis au profit de la Fondation pour la recherche sur le diabète juvénile grâce à la vente de la première Ford Mustang Mach 1 Fastback 2021.

La vente aux enchères du Hummer n’a duré que trois minutes, a déclaré Tara Kuhnen, porte-parole de GMC.

La totalité des 2,5 millions de dollars ira à une œuvre de charité parce que Barrett-Jackson a renoncé aux frais et commissions généralement associés à ses ventes aux enchères de véhicules de collection, a-t-elle précisé.