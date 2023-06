• Le premier modèle électrique de Chrysler ne se nommera pas Airflow.

• Le VÉ adoptera également un style différent de celui du concept.

• La cheffe de la direction de l’entreprise, Chris Feuell, souhaite repositionner la marque Chrysler au sein du groupe Stellantis.

La gamme de Chrysler est très mince et ce n’est qu’avec le virage électrique qu’elle risque de connaître une renaissance. En prévision du moment où la compagnie va commencer à nous proposer de nouveaux modèles, on a jusqu’ici eu droit à la présentation d’un concept, l’Airflow.

Le nom, utilisé pour désigner une voiture dans les années 30, faisait un beau clin d’œil au passé en plus d’être très approprié pour l’ère électrique.

Il faudra se faire à l’idée qu’il va demeurer pour l’instant dans les livres d’histoire. La compagnie a en effet confirmé qu’elle n’utiliserait pas le nom, précisant même au passage que c’est toute son approche électrique qui était à être revue en ce moment.

De toute évidence, la réaction au concept Airflow n’a pas rapporté les résultats escomptés. Chris Feuell, la cheffe de la direction de la marque Chrysler, lors d’une entrevue antérieure accordée au site Motor Trend, au sujet du nom, que plusieurs l’adoraient, mais que tout autant suppliait la compagnie de ne pas l’utiliser.

Motor Trend s’est également entretenu avec Ralph Gilles, le responsable du design chez Stellantis. Il a déclaré que Chris Feuell souhaitait un modèle qui allait marquer l’imaginaire et que ce dernier n’aurait littéralement rien à voir avec ce qu’on a vu jusqu’à présent, y compris le concept-car Airflow.

Le concept Chrysler Airflow Photo : Chrysler

Conséquemment, on peut deviner que la marque va choisir un nouveau nom pour le modèle. En fait, on sent que Chrysler veut effectuer une brisure complète avec le passé, afin de se donner une chance d’être relancée pour de bon. Le modèle en préparation a suscité des réactions fort positives jusqu’ici. Ralph Gilles lui-même a confié que le design était plutôt renversant.

Nous ne verrons pas ce véhicule avant l’an prochain, toutefois, ce qui va mettre à l’épreuve notre patience. Et personne au sein de la marque n’a donné d’indices à propos des modifications qui ont été apportées au concept Airflow qui date maintenant de deux ans. On a probablement conservé les bases, mais conçu quelque chose de complètement différent.

Chris Feuell prépare aussi une refonte complète de l’expérience client chez Chrysler, depuis l’achat de produits en ligne et chez les concessionnaires jusqu’au service après-vente. Elle a déjà déclaré qu’elle souhaitait que Chrysler devienne la porte d’entrée de Stellantis, tout en offrant « une mobilité propre, une technologie transparente » et des prix abordables.

Bref, on n’a aucune idée de ce qui nous attend chez Chrysler et c’est peut-être une bonne nouvelle ; les consommateurs ont besoin de découvrir quelque chose de nouveau pour l’adopter.