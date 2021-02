Audi présente sa nouvelle e-tron GT, une voiture de performance entièrement électrique.

Le prototype de la nouvelle e-tron GT avait été dévoilé au Salon de l’auto de Los Angeles en 2018. Il aura fallu attendre près de deux ans et demi avant de voir le modèle de production qui, finalement, est assez fidèle au concept. L’Audi e-tron GT, qui offre un très proche lien de parenté avec la Porsche Taycan, va arriver cet été au Canada et elle sera proposée en deux versions.

Régulière ou RS

La RS e-tron GT partage son moteur avant avec l’e-tron GT d’entrée de gamme, mais dispose d’un moteur arrière plus puissant, capable de produire 450 chevaux. Ensemble, les unités avant et arrière de la RS e-tron GT produisent une puissance nette de 590 chevaux et jusqu’à 637 chevaux pendant 2,5 secondes avec la fonction de départ lancé. Le couple total du système est de 612 lb-pi. Ainsi, la RS e-tron GT peut atteindre 100 km/h en 3,4 secondes.

Le moteur avant de l’e-tron GT (base) produit 235 chevaux, celui à l’arrière, 429. La puissance nette combinée est de 469 chevaux, et jusqu’à 522 chevaux pendant 2,5 secondes avec la commande de lancement. Le couple est quant à lui de 464 lb-pi (472 avec le départ lancé). Le 0-100 km/h se boucle tout juste au-dessus de 4 secondes.

Photo : Audi Les Audi e-tron GT et RS Audi e-tron GT 2022

Développé avec Porsche

Si vous trouvez que cette e-tron GT ressemble étrangement à une Porsche Taycan, vous avez raison. Les deux modèles sont issus d’une plateforme commune développée conjointement par les deux marques. Les deux véhicules utilisent le même groupe électrogène et les deux profitent aussi de la transmission à deux vitesses de la Taycan qui permet d’atteindre des vitesses maximales de 245 et 250 km/h, respectivement pour le modèle régulier et la version RS.

Batteries et recharge

Tous les modèles e-tron GT vendus en Amérique du Nord bénéficieront d’une batterie lithium-ion de 93,4 kWh avec une structure de refroidissement intégrée sous celle-ci. Cette structure permet d’évacuer la chaleur du bloc-batterie et de loger cette dernière dans un cadre en aluminium conçu pour assurer la rigidité de la structure et protéger les occupants.

Avec une architecture électrique de 800 volts, l’e-tron GT est équipé de série d’une capacité de charge de 270 kW (la référence dans l’industrie) à l’aide de chargeurs rapides à courant continu. Cela lui permet de faire passer le niveau d’énergie de 5 à 80 % en seulement 22,5 minutes. Quant à l’autonomie, les estimations préliminaires du fabricant, basées sur l’approximation des cycles d’essai de l’EPA pour une charge complète, font état de 383 km pour l’e-tron GT et de 374 km pour la RS e-tron GT.

Photo : Audi Audi e-tron GT, intérieur

Un habitacle fidèle aux critères élevés d’Audi

L’intérieur se présente de série sans cuir. Audi utilise des matériaux recyclés baptisés Dinamica pour recouvrir les sièges. L’Alcantara est aussi de série. Ceux qui le désirent peuvent commander du cuir Nappa en option. Pour réduire le poids, le toit est en plastique renforcé de fibres de carbone à cinq couches, une première pour un véhicule Audi et une exclusivité dans le segment. Les phares HD matriciels sont livrables en option avec lumière laser Audi pour une meilleure visibilité en faisceau large.

Le poste de pilotage « monoposto », en référence à une voiture de course, oriente vers le conducteur le cockpit virtuel Audi de 12,3 pouces et les écrans tactiles de 10,1 pouces du système multimédia MMI. Le volant à fond plat est de série et est enveloppé d’Alcantara. Un volant perforé et recouvert de cuir est offert en option. Fidèle à son immense talent, Audi livre un habitacle fidèle aux modèles à essence qui est plus chaleureux que celui de la Taycan, ce dernier ressemblant plus à un laboratoire pharmaceutique.

Photo : Audi Audi e-tron GT, sièges, volant

Une conduite prometteuse

Avec un ADN similaire à celui de la Porsche Taycan, il faut s’attendre à une conduite aussi palpitante. L’Audi e-tron GT est équipée de série d’une suspension pneumatique à trois chambres qui permet d’obtenir une grande variation entre les réglages les plus souples et les plus fermes. Les chambres de chaque ressort peuvent être activées et désactivées individuellement pour une adaptation maximale aux situations de conduite.

À tout cela on ajoute de série dans les modèles RS e-tron GT le système quattro électrique et la direction intégrale qui offre un maximum de 2,8 degrés à l’arrière (dans la direction opposée jusqu’à une vitesse d’environ 50 km/h pour augmenter l’agilité à basse vitesse et dans la même direction au-dessus de 50 km/h pour aider à la stabilité à plus grande vitesse). Ce système est en option avec la variante de base. Un différentiel arrière autobloquant, de série sur la RS et en option sur le modèle de base, améliore la traction et la stabilité.

Aucun prix pour le Canada n’a encore été annoncé, mais on sait que nos voisins américains vont payer 107 100 $ pour la version de base et 139 900 $ pour la RS.