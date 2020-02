La prochaine Ford Mustang serait présentée en 2022

Une offre d’emploi apparu notamment sur le site LinkedIn vient de nous en apprendre sur l’arrivée de la prochaine génération de la Ford Mustang.

En fait, on a pu voir que la compagnie cherchait à engager un ingénieur. Selon l’annonce, la firme à l’ovale bleu recherche un ingénieur responsable de divers éléments reliés à l’aérodynamisme et aux bruits de vents pour un poste à l’intérieur de son usine de Flat Rock, située au Michigan. La personne convoitée fera partie de l’équipe chargée d’amener le véhicule — la Ford 2023 Mustang S650 — à son approbation finale avant qu’il ne soit offert à la clientèle.

Selon un rapport publié par Automotive News en août 2018, la prochaine Mustang devait initialement être présentée plus tard cette année, mais le chef de la direction de Ford, Jim Hackett, aurait repoussé le lancement du modèle d’un an. Il semble maintenant que nous devrons attendre encore plus longtemps, car c’est finalement en 2022 que la septième génération du fameux pony car nous sera dévoilée.

Le nouvel échéancier n’est pas une grande surprise si l’on tient compte du fait que la carrière de la mouture actuelle n’est pas terminée. Certains disent qu’une version Mach 1 est prévue pour l’année modèle 2021, ce qui signifie en fait qu’elle serait dévoilée au cours des prochains mois. En outre, Ford a annoncé il y a près de deux ans une Mustang hybride pour 2020. On verra bien ce que le restant de l’année nous réserve.

La génération actuelle de la Mustang a été lancée en septembre 2014 comme modèle 2015. Même si la demande a diminué de 4,4 % en 2019 par rapport à l’année précédente, la voiture a quand même réussi à éclipser ses rivales directes, soit les Dodge Challenger et Chevrolet Camaro. Ford a commercialisé 72 489 Mustang l’année dernière, ce qui lui a permis de remporter le titre de voiture de sport la plus vendue aux États-Unis pour une cinquième année consécutive.