GMC Hummer EV SUV : la production est lancée

• GMC a entamé la production de la version VUS de son Hummer EV au Michigan.

• C’est l’usine Factory Zero de GM qui sera responsable de l’assemblage du modèle.

• En tout, 90 000 réservations ont été effectuées jusqu’ici pour la camionnette et le VUS Hummer EV.

Après avoir vu la camionnette GMC Hummer EV apparaître sur les routes, les amateurs verront bientôt la variante utilitaire de ce modèle en action, car la production a été lancée hier à l’usine Factory Zero de GM, dans la région de Détroit.

C’est Duncan Aldred, le vice-président mondial de Buick et de GMC qui a confirmé la nouvelle. Jusqu’ici, la compagnie a reçu 90 000 réservations pour ses Hummer EV (camionnette et VUS), environ la moitié pour chaque modèle. On peut prévoir que le VUS sera éventuellement plus recherché, mais on pourrait se tromper.

Le véhicule sera bien sûr assemblé aux côtés de son cousin muni d’une boîte. Le VUS sera proposé avec des versions alimentées par deux ou trois moteurs électriques. Les EV2 et EV2X avec la configuration à deux moteurs génèrent une puissance estimée à 625 chevaux. L’EV3X et l’Edition 1 ont trois moteurs (un à l’avant et deux à l’arrière) avec une puissance annoncée à 830 chevaux.

Un GMC Hummer EV SUV en construction | Photo : GMC

Il faudra voir concernant les versions qui seront commercialisées ici. On se souviendra qu’avec la version camionnette, l’Édition 1 n’avait pas été initialement proposée chez nous.

Pour ce qui est du couple, les chiffres sont à prendre à la légère, car le calcul a volontairement été fait différemment chez GMC pour épater la galerie. Les variantes affichent respectivement 7400 et 11 500 lb-pi, mais les données réelles se situent probablement entre 1000 et 1100 lb-pi.

L’autonomie de l’Edition 1 est estimée à quelque 500 km.

Les options de couleurs seront limitées au départ. Tous les modèles Edition 1 auront la même teinte verte. Au fur et à mesure que la production va augmenter, des choix seront présentées aux acheteurs. Duncan Aldred a d’ailleurs mentionné que le rythme d’assemblage sera lent lors du premier trimestre, mais qu’il allait graduellement s’accélérer au cours du second.

Les premiers modèles sont attendus vers la fin du premier trimestre de l’année, soit à la fin du mois de mars. Il faut s’attendre à ce que ce soit un peu plus long de ce côté-ci de la frontière.