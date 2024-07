Si la croissance de la vente de véhicules électriques est moins forte qu’anticipée à certains endroits à travers la planète, au Canada, elle se maintient très bien. Tellement qu’en mai dernier, un nombre record de demandes pour des rabais à l’achat a été établi dans le cadre du programme fédéral iZEV (Incentive for Zero Emission Vehicle).

Ainsi, en mai, les demandes dépassaient pour la première fois le cap des 20 000 véhicules cette année, selon les informations de Transports Canada.

Tesla continue de dominer la liste, devant Hyundai et Kia. Chez Tesla, c’est le Model Y qui domine avec plus de 3000 demandes. En deuxième place, un autre produit Tesla, la Model 3, avec quelque 1500 demandes. C’est le Volkswagen ID.4 qui s’est classé troisième, avec 1129 demandes.

Volkswagen ID.4 | Photo : Volkswagen

Le fait que les rabais vont commencer à diminuer à compter du 1er janvier 2025 au Québec a peut-être un effet sur le nombre de véhicules. Le Québec est à l’origine de 11 247 demandes, soit 56 % pour l’ensemble du pays, ce qui est légèrement supérieur à sa moyenne historique. L’Ontario et la Colombie-Britannique se placent en deuxième et troisième position avec 3974 et 3368 demandes, respectivement 19,8 et 16,8 % à travers le pays.

Il faut aussi considérer qu’il y a de plus en plus de modèles électriques sur le marché, donc plus de produits admissibles. C’est ainsi que deux nouveaux modèles sont apparus sur la liste en mai, soit la Fiat 500e, ainsi que le Honda Prologue.

Le Mazda CX-70 est présent depuis le mois d’avril.

Dans l’univers des véhicules hybrides rechargeables, c’est le Mitsubishi Outlander PHEV qui s’impose. Plus de 1500 demandes ont été enregistrées en mai. Le Ford Escape PHEV et le Toyota RAV4 Prime ont suivi, avec 906 et 876 demandes.

Plus le programme est populaire, moins il risque de se rendre à sa date limite du 31 mars 2025. Rappelons que le gouvernement canadien a alloué un montant à ce dernier. Ainsi, lorsque les fonds seront écoulés, ce sera terminé… à moins qu’on en rajoute… ou qu’on repousse la date limite.