La voiture autonome est déjà une réalité alors que quantité de constructeurs et d’entreprises spécialisées travaillent à faire d’elle l’un des moyens de transport les plus prisés de demain.

Qu’on la souhaite ou non, elle sera parmi nous dans un avenir plus rapproché qu’éloigné. Réservons-nous un autre temps pour discourir à propos de ses bienfaits ou de ses méfaits et prenons plutôt le temps de prendre connaissance de ce qui se produit actuellement dans la ville de Scottsdale, en Arizona.

Là-bas, la plus grande chaîne d’alimentation américaine, Kroger, vient de lancer, en collaboration avec Nuro, une compagnie dédiée à la commercialisation de véhicules autonomes, un service de livraison d’épicerie qui ne requiert pas l’intervention d’un conducteur.

Le véhicule utilisé, simplement nommé R1, n’a pas de volant ni de siège pour recevoir un être humain. Il sera capable, au départ, d’effectuer des livraisons à l’intérieur d’un rayon de 1,6 km (1 mille). Il va limiter ses déplacements aux routes secondaires et sa vitesse à 25 milles à l’heure (40,2 km/h).

Le consommateur, après avoir fait ses emplettes en ligne, recevra un message comme quoi sa commande est en route. Lorsque le véhicule approchera son domicile, il recevra une deuxième alerte l’invitant à venir chercher ses biens. Une troisième communication lui sera faite, cette fois pour lui donner un code qui va lui permettre de déverrouiller le véhicule afin qu’il puisse récupérer ses achats.

Fait amusant et par souci de sécurité, les premiers véhicules chargés de faire les livraisons seront suivis par un deuxième véhicule, cette fois conduit par un humain. Ce dernier pourra intervenir pour arrêter le véhicule autonome, à distance, advenant un problème. Éventuellement, lorsque la technologie sera éprouvée, il ne lui sera plus nécessaire de suivre le véhicule autonome.

La compagnie Nuro offre déjà ce genre de service depuis le mois d’août dernier, mais jusqu’ici, un humain était présent à bord du véhicule de livraison. Là, l’entreprise plonge la tête première dans cette aventure.

Quant à Kroger, elle tente avec ce nouveau service de devancer des géants comme Walmart et Amazon avec leurs systèmes de livraisons automatiques.

Verra-t-on ce genre de service offert chez nous un jour ? Bien que la chose ne soit pas impossible, il est permis d’en douter, notamment en raison de notre climat. L’un des défis les plus importants de la voiture autonome demeure la reconnaissance de repères lors de conditions difficiles.

Disons que nos hivers se qualifient à ce chapitre…

