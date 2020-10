Protéger les parois internes de son fourgon ou camion

En collaboration avec Meilleurutilitaire.com

Vous transportez du matériel lourd et encombrant à longueur de journée ? Bien souvent ces boites, barres métalliques ou encore palettes sont déposées de manières brutales à l’intérieur de votre de votre utilitaire ou de votre camion. Cela occasionne bien sur de multiples rayures, bosses, mais aussi salit énormément votre véhicule, ce qui diminuera sa valeur de revente ou vous causera des soucis lors d’un retour de location longue durée.

Ainsi, lors de l'achat d'un camion ou d’une camionnette, il est important de penser à protéger la zone de chargement des coups du matériel transporté. En effet, les constructeurs produisent des véhicules pratiquement sans protections intérieures et les charges transportées peuvent endommager la carrosserie, constituée de tôles de fer très fines et facilement déformables. Les bosses causées par les chocs des matériaux abiment le vernis de protection, avec pour conséquence la formation de rouille qui, dans les cas les plus graves, perce même la carrosserie.

Pour un coût négligeable, il existe des protecteurs de zone de chargement avec protection plafond utilitaire, plancher et parois et cela vous coûtera sûrement moins cher que d'emmener le fourgon à l'atelier pour intervenir sur la carrosserie lorsque les plaques sont déjà rouillées.

Pré-découpés sur mesure, les panneaux, planchers et autres éléments de protection comme les plafonds de la carrosserie interne du fourgon sont faciles à installer. Par ailleurs, surtout si vous transportez des objets métalliques, le cognement du métal contre la tôle du véhicule occasionne souvent des bruits qui deviennent insupportables pour le chauffeur à la fin de la journée. Ces protections sont soutenues au sol et fixées à la taule avec des rivets. Le travail est perfectionné afin de rendre plus facile l’absorption du bruit à l’intérieur du véhicule. L'application des panneaux est également rapide, de sorte qu'un système anti-vibration est également utilisé.

Ces protections plancher et parois sont courantes sur l’ensemble des camions et camionnettes. Les protections plafonds le sont moins. Elles sont découpées sur mesure afin de s’adapter à chaque modèle de véhicule utilitaire. Elles sont disponibles en contreplaqué ou en polypropylène.

Photo : Auto123.com Nissan NV, avant installation

Photo : Auto123.com Nissan NV, après installation

Sur les images, on voit un Nissan NV dont le plafond a été entièrement recouvert d’une protection qui peut-être soit en contreplaqué ou polypropylène de 4mm. Il est même possible de demander une protection complète de l’espace cargo pour éviter tous bris causés par les marchandises que l’on transporte. Avec ce type de protection, il suffit de trouver votre véhicule et la compagnie vous enverra la protection avec les dimensions exactes. Il ne vous restera plus qu’à installer vous-même grâce au kit de fixation qui est fourni.