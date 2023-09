L’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), l’agence américaine qui mène les tests de collisions les plus poussées de l’industrie, a publié les résultats de son plus récent exercice collision frontale à chevauchement modéré. Ce dernier est plus exigeant pour les véhicules.

Une Kia Carnival, avant son test Photo : YouTube/IIHS

Cette fois, ce sont les fourgonnettes qui ont été étudiées, nommément les Chrysler Pacifica, Honda Odyssey, Kia Carnival et Toyota Sienna. Elles n’ont pas obtenu de très bons résultats.

Il faut savoir que quatre notes peuvent être accordées par l’IIHS. Ça va de « bon » à « médiocre », en passant par « acceptable » et « marginal ».

Le nouveau test à chevauchement modéré à l’avant est le tout dernier de l’organisme et il a pour mission d’évaluer la sécurité des passagers qui se trouvent à la deuxième rangée. Si toutes les fourgonnettes testées offrent une excellente protection pour le conducteur, c’est plus problématique à l’arrière. Il faut aussi savoir que depuis un certain temps, afin de mieux refléter la réalité de plusieurs, on utilise des mannequins de plus petite taille à l’arrière, soit d’une femme menue ou d’un enfant de 12 ans.

« La sécurité des sièges arrière est importante pour tous les véhicules, mais elle est particulièrement vitale pour ceux, comme les fourgonnettes, que les clients choisissent spécifiquement pour transporter leur famille », a déclaré David Harkey, le président de l’IIHS, lors de l’annonce des résultats.

Test de collision de l'IIHS (Honda Odyssey 2023) Photo : YouTube/IIHS

Le problème, c’est que les occupants de la deuxième rangée sont vulnérables à la hauteur de la cage thoracique. L’IIHS a précisé que cela était dû à « des forces excessives exercées par la ceinture ou à un mauvais positionnement de celle-ci ». Dans certains cas, les blessures provoquées peuvent être mortelles.

La Toyota Sienna est la seule qui est équipée de prétendeurs de ceintures et de limiteurs de force. Cependant, le mannequin assis à l’arrière s’est glissé sous la ceinture abdominale, et la ceinture de l’épaule s’est dirigée vers le cou.

La Chrysler Pacifica, lors du test Photo : YouTube/IIHS

Dans le cas de la Pacifica, le rideau gonflable latéral ne s’est pas déployé, ce qui pose un danger et un problème supplémentaires.

Avec la Kia Carnival, ce sont les forces exercées sur le cou du mannequin qui ont été plus élevées que dans le cas de la Pacifica et de la Sienna. Selon l’IIHS, cela pourrait augmenter le risque de blessures à la tête ou au cou.

Enfin, les capteurs placés sur le mannequin de la deuxième rangée de l’Odyssey ont révélé des forces encore plus élevées sur la tête et le cou que pour la Kia Carnival. La tête pouvait également heurter le dossier du siège avant.

Les notes récoltées ont été de « marginal » pour les modèles Pacifica, Sienna et Carnival, alors que la note « médiocre » a été attribuée à l’Odyssey.

En somme, on le voit, avec les nouveaux mannequins et les nouveaux tests, les constructeurs auront des ajustements à apporter pour améliorer la sécurité des occupants arrière. Et lesdits changements devront aussi faire en sorte que les personnes de plus grandes tailles demeurent aussi bien protégées à la deuxième rangée.