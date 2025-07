Après l’arrivée remarquée de l’ID.Buzz, Volkswagen pourrait bien préparer un modèle plus petit, plus abordable et tout aussi familial. Selon des sources proches du constructeur allemand, une nouvelle fourgonnette électrique viendrait prendre la relève de la défunte Volkswagen Touran, avec un lancement envisagé autour de 2027 ou de 2028.

Une suite logique au succès de la Touran

Lancée en 2003, la Volkswagen Touran s’est écoulée à plus de 2,6 millions d’exemplaires en 20 ans, devenant une des fourgonnettes compactes les plus populaires en Europe.

Or, face à la domination croissante des VUS, Volkswagen a graduellement retiré ce modèle de l’avant-scène. Le retour d’une version électrique basée sur le même format pourrait rallumer la flamme.

Le concept Volkswagen BUDD-e (2016) | Photo : Volkswagen

Un style inspiré du passé… et du futur

Volkswagen aurait ressorti de ses cartons plusieurs concepts oubliés, dont le BUDD-e de 2016 et le Bulli de 2011, pour façonner l’identité de cette nouvelle fourgonnette. L’objectif ? Créer un véhicule jouant la carte de la nostalgie, moderne et ultra-pratique, capable de rivaliser avec les marques chinoises comme Zeekr, qui investissent agressivement dans ce créneau.

Une architecture moderne, une autonomie prometteuse

Sous la carrosserie, cette nouvelle fourgonnette reposerait sur une version revue des plateformes MEB+ ou SSP, avec des batteries de 60 à 80 kWh et une motorisation à traction ou à rouage intégral. Un prix inférieur à celui de l’ID.Buzz serait visé (près de 60 000 $ CA), ce qui en ferait un choix intéressant pour les familles canadiennes en quête d’un véhicule électrique spacieux.

Un segment en pleine effervescence

Volkswagen n’est pas seul dans la course. Hyundai, par exemple, prépare la Staria EV, sa première fourgonnette électrique. Et en Chine, plusieurs marques locales proposent déjà ce type de véhicule en version branchée.

Verra-t-on ce modèle au Canada ?

Si le projet va de l’avant, Volkswagen pourrait bien revenir en force dans le marché des fourgonnettes compactes, avec un véhicule électrique polyvalent, accessible et pensé pour les familles. Une idée qui devrait séduire bien des Canadiens nostalgiques des modèles comme le Mazda 5 ou le Kia Rondo, mais désireux de passer à l’électrique.