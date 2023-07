Un microbus Volkswagen orange Photo : D.Rufiange

• Près de 300 vieux Microbus Volkswagen se sont déplacé en Californie pour accueillir la toute nouvelle ID. Buzz. Auto123 était sur place pour l’occasion du premier Volkswagen Bus Day!

Huntington Beach, Californie - Jeudi soir avait lieu le dévoilement de la version nord-américaine du Volkswagen ID. Buzz, l’incarnation électrique du mythique Microbus qu’a proposé la compagnie à partir de 1950. Les deux premières générations du modèle ont connu un succès monstre aux États-Unis, spécialement en Californie, là où a eu lieu la présentation d’hier.

Outre le fait qu’elle profite d’une batterie, la nouvelle mouture reprend des éléments stylistiques de l’ancienne, ce qui établit un pont intéressant entre le passé et le présent/futur.

Vendredi avait lieu une fête pour montrer au grand public l’ID. Buzz nord-américain qui va faire ses débuts lors de la deuxième moitié de 2024 comme modèle 2025. Pour l’occasion, une horde de vieux Microbus se sont présentés sur place. C’était l’occasion parfaite de renouer avec certaines vieilles connaissances. On sentait toute la fierté des propriétaires, heureux de célébrer l’arrivée du nouveau modèle.

Des vieux Microbus en Californie lors de la présentation du ID. Buzz, et de la première Journée internationale du bus Volkswagen Photo : D.Rufiange

Et afin que ce jour ne soit jamais oublié, on assiste à la création d’une nouvelle journée spéciale pour le modèle, soit le Volkswagen Bus Day. Le National Day Calendar (association américaine) et la division américaine de Volkswagen ont entamé une collaboration pour établir la Journée internationale du bus Volkswagen. Cette dernière sera donc célébrée chaque année le 2 juin. Elle servira à fêter l’emblématique Microbus, mais aussi le nouveau Volkswagen ID. Buzz.

Il sera intéressant de voir cohabiter les vieux modèles avec les nouveaux, tout électriques, lors de rassemblements.

En attendant, on vous propose quelques photos de vieux Microbus qui ont retenu notre attention lors de cette première journée internationale du Bus Volkswagen.

La première Journée internationale du bus Volkswagen, img. 1 Photo : D.Rufiange

La première Journée internationale du bus Volkswagen, img. 2 Photo : D.Rufiange

La première Journée internationale du bus Volkswagen, img. 3 Photo : D.Rufiange

La première Journée internationale du bus Volkswagen, img. 4 Photo : D.Rufiange

La première Journée internationale du bus Volkswagen, img. 5 Photo : D.Rufiange

La première Journée internationale du bus Volkswagen, img. 6 Photo : D.Rufiange

La première Journée internationale du bus Volkswagen, img. 7 Photo : D.Rufiange

La première Journée internationale du bus Volkswagen, img. 8 Photo : D.Rufiange