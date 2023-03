• Purolator va investir un milliard de dollars canadiens pour électrifier son parc de véhicules.

• Au cours des sept prochaines années, la compagnie va acheter 3500 nouveaux véhicules électriques.

• En 2023 seulement, ce sont 100 millions qui seront investis pour l’achat des premiers modèles, entre autres.

• Les fourgons Transit de Ford, ainsi que BrigthDrop de General Motors, feront partie de la solution.

Purolateur, le géant canadien de livraison de colis et de logistique, qui est détenue en grande partie par Postes Canada, a déclaré hier qu’elle prévoyait investir environ un milliard de dollars canadiens au cours des sept prochaines années pour électrifier son parc. Cela va inclure l’achat de plus de 3500 véhicules tout électriques.

L’investissement de Purolator dans le développement durable, y compris l’électrification de 60 % de son parc, devrait réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 80 000 tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone (équivalent du CO2) en 2030.

Il s’agit également du plus grand investissement dans le réseau de l’histoire de Purolator, dont plus de 100 millions de dollars en 2023 seulement.

La ministre canadienne des Finances, Chrystia Freeland, a promis des investissements capables de rivaliser avec l’Inflation Reduction Act (IRA) des États-Unis. Ce dernier prévoit 369 milliards de dollars d’incitatifs pour les consommateurs et les entreprises afin de les pousser à effectuer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. L’objectif du gouvernement canadien est d’encourager les entreprises d’ici à construire une économie propre au Canada.

Quant à l’électrification du parc de Purolator, elle va s’amorcer avec le déploiement de 25 fourgons E-Transit de Ford à London, en Ontario, à Richmond, en Colombie-Britannique, ainsi qu’à Québec même.

Photo : Purolator Camion Purolator hybride électrique

Purolator prévoit ajouter plus de 100 véhicules entièrement électriques à son parc cette année et en ajouter 150 autres en 2024. La famille de véhicules va ainsi inclure les modèles Ford Transit, Motiv Power Systems EPIC4 et BrightDrop Zevo 600.

Purolator, qui vise à électrifier plus de 60 dépôts au Canada, prévoit également réduire totalement ses émissions provenant de l’électricité grâce à l’utilisation de sources d’énergie renouvelable et en détournant plus de 70 % de ses déchets des sites d’enfouissement.

Il est intéressant de noter que ces annonces surviennent 18 ans après les premiers gestes posés par l’entreprise envers l’électrification. En 2005, la firme avait intégré 500 véhicules hybrides à son parc.