La plupart des automobilistes ont eu à faire ou auront affaire à un litige. Celui-ci peut intervenir concernant la vente d’un véhicule d’occasion qui ne devrait pas circuler, un véhicule volé ou encore la valeur réelle d’un véhicule suite à un accident ou d’un vice caché. Pour toutes ces raisons, et même plus, vous pouvez faire appel à un expert automobile.



En France, l’expertise automobile ne peut être pratiquée que par les personnes accréditées inscrites sur la liste nationale des experts automobiles. Sa mission consiste à estimer correctement la valeur des dommages lors d’un sinistre. Il peut en établir les causes et les responsabilités des véhicules impliqués. Mandater un expert automobile agréé peut faciliter les discussions entre les professionnelles des différents secteurs qui seront impliqués dans la bonne évaluation des dommages. Il s’agit souvent d’un ingénieur ou d’un technicien très qualifié dans le secteur automobile disposant de l’autorisation de parler aux compagnies d’assurances. Ces dernières font d’ailleurs souvent appel à lui, mais les particuliers peuvent également solliciter son aide.

Quand faire appel à un expert ?

Des sites se sont spécialisés dans la mise en relation des experts et des particuliers. Ainsi, sur le site litige.fr, dans la section automobile, vous pouvez faire appel à un expert agréé si vous avez des contentieux que vous voulez régler rapidement.

Ainsi, si vous avez besoin, par exemple, mais sans s’y limiter :

● De définir la valeur exacte d’un véhicule (de collection ou après réparation)

● De régler un litige avec un tiers

● De rédiger un rapport exact des dommages sur votre véhicule qui soit reconnu par votre assureur

● De revoir la valeur de remplacement de votre véhicule endommagé

● De suivre la reconstruction d’un véhicule VGE ou VEI et pour lequel vous aurez besoin d’un certificat de conformité

● Etc.



Quels sont les tarifs ?

Comme tous services, vous serez chargé de rémunérer votre expert automobile sauf si votre contrat comporte la garantie « honoraires d’expert ». Dans ce cas, vos frais seront en partie couverts par votre assurance. Il n’existe pas vraiment de tarifs officiels, mais vous devrez compter entre 500€ et 1000€ pour une expertise agréée. À cela pourrait se rajouter tous les frais supplémentaires qui permettront d’aller au bout de l’expertise. Le montant demandé variera donc beaucoup en fonction de l’expert choisi, ainsi que des circonstances du sinistre, du temps passé, du type de véhicule et bien entendu du montant des dommages.

Il faut toujours analyser la valeur de cette intervention et se poser la question si elle est justifiée ou non. Ainsi en fonction du montant monétaire dont il est question, l’aide d’un expert automobile agréé sera ou non justifiée. Dans certains cas, la simple négociation sera à privilégier, car très souvent les assureurs sont ouverts à la discussion.



Dans tous les cas, l’équipe du site litige.fr saura mettre tout en œuvre pour vous appuyer dans vos démarches et vous apporter l’aide nécessaire en impliquant plusieurs autres secteurs professionnels comme des huissiers, des techniciens automobiles ou encore des avocats spécialistes.